Уайлдер сумнівається у тому, що Усик погодиться на поєдинок

Деонтей Уайлдер здобув ефектну перемогу над фінським боксером Робертом Геленіусом. Асериканець нокаутував свого суперника у першому раунді.

Уайлдер заговорив про свій наступний бій. Він сподівається зустрітися на ринзі з Олександром Усиком.

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Уайлдер: Мій бій з Усиком буде дуже тяжко організувати

Однак американський боксер не вірить у те, що Усик погодиться на бій з ним.

Думаю, мій бій з Усиком буде дуже тяжко організувати. Дуже здивуюся, якщо Олександр дотримається свого слова. Останній чемпіон, який говорив, що дасть мені бій, програв нещодавно нищівним нокаутом. Я говорю про Паркера. Побачимо, як все складеться. Я дотримаюся слова Усика. Зателефонуємо його команді та подивимося, що буде,

– сказав боксер.

Після поєдинку Деонтей заявив, що готовий вийти на ринг проти будь-кого. Він впевнений у своїх силах.

Для американця це 43 перемога на професійному рингу (42 – нокаутом). Також у його пасиві одна нічия та дві поразки (усі від Тайсона Ф'юрі).

Що відомо про можливу зустріч