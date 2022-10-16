Уайлдер сумнівається у тому, що Усик погодиться на поєдинок
Джерело:Boxing News 24
Деонтей Уайлдер здобув ефектну перемогу над фінським боксером Робертом Геленіусом. Асериканець нокаутував свого суперника у першому раунді.
Уайлдер заговорив про свій наступний бій. Він сподівається зустрітися на ринзі з Олександром Усиком.
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Уайлдер: Мій бій з Усиком буде дуже тяжко організувати
Однак американський боксер не вірить у те, що Усик погодиться на бій з ним.
Думаю, мій бій з Усиком буде дуже тяжко організувати. Дуже здивуюся, якщо Олександр дотримається свого слова. Останній чемпіон, який говорив, що дасть мені бій, програв нещодавно нищівним нокаутом. Я говорю про Паркера. Побачимо, як все складеться. Я дотримаюся слова Усика. Зателефонуємо його команді та подивимося, що буде,
– сказав боксер.
Після поєдинку Деонтей заявив, що готовий вийти на ринг проти будь-кого. Він впевнений у своїх силах.
Для американця це 43 перемога на професійному рингу (42 – нокаутом). Також у його пасиві одна нічия та дві поразки (усі від Тайсона Ф'юрі).
Що відомо про можливу зустріч
- Раніше менеджер українського боксера вже говорив про можливу зустріч його клієнта з Уайлдером.
- Шеллі Фінкель також підтвердив, що з ним контактувала команда Усика. За його словами, Деонтей не проти вийти на ринг проти українця.