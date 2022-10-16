Після поєдинку боксер прокоментував свою. перемогу. Він наголосив, що був впевнений у тріумфі у Брукліні.

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Уайлдер: Ця арена для мене як другий дім

"Дивовижно повернутися в Бруклін. Ця арена для мене як другий дім.

Повернутися дуже добре. Коли я вийшов з літака і став ногою на землю, я відчув велику енергію. Я відчув любов і підтримку, і це все, що мені потрібно. Я знав, що це буде чудова ніч для мене, і так і було.

Я намагався триматися на відстані, тому що у Роберта серце чемпіона, і я знав, на що він здатний. Я не сприймав його як належне, я дивився йому в очі, і він дійсно цього хотів. Мої суперники завжди виступають на найвищому рівні", – сказав Деонтей.

"Я готовий до того, що моїм суперником стане хто завгодно"

Також американець заявив, що готовий вийти на ринг проти Олександра Усика.

"Я підставив його, дозволив йому дотягнутися, а коли він дотягнувся, то я вдарив. Це був чудовий бій, а хто наступний суперник? Ходили чутки про Олександра Усика, але я бачу, що його тут немає. У більшості випадків хлопці, які кажуть, що хочуть битись проти мене, приходять на мої поєдинки.

Я готовий до того, що моїм суперником стане хто завгодно, будь то Енді Руїс чи Усик. Деонтей Уайлдер повернувся, ажіотаж у дивізіоні повернувся. Без Деонтея Уайлдера немає важкої ваги, це факт", – заявив боксер.

До слова. Ця перемога стала для Уайлдера 43-ю на професійному рингу (42 – нокаутом). Також у його пасиві одна нічия та дві поразки (усі від Тайсона Ф'юрі).