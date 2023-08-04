Терористам не місце в УЄФА: УАФ вимагає виключити росіян з організації

Представники Росії продовжують відігравати велику роль в керівних органах УЄФА. Така толерантність до представників країни-вбивць є неприйнятною.

Одразу 15 росіян отримали портфелі в комітетах УЄФА на період із 2023 до 2027 року. Серед обраних та переобраних представників країни-агресора є чимало одіозних осіб.

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Чиновники УЄФА живуть в паралельному світі

Українська асоціація футболу відреагувала на неприйнятні дії УЄФА та закликала виключити всіх росіян з організації.

В офіційному листі зазначається, що в той час, коли РФ продовжує чинити свої криваві злочини в Україні, посади в адміністративних органах УЄФА отримали 15 росіян.

Аби дотримуватися гуманітарних цінностей та справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників росії, просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість відсторонити представників терористичної держави від своїх обов'язків в УЄФА,

– йдеться в офіційному листі УАФ.

Зазначимо, що росіяни розраховують на швидке повернення до міжнародних турнірів під егідою УЄФА. Вони шантажували організацію своїм переходом в азійську конфедерацію. Проте так і не наважилися на такий крок.

Нагадаємо, що російські команди та збірні були відсторонені від усіх турнірів УЄФА 28 лютого 2022 року через військову агресію проти України.