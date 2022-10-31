Дісталось навіть Ірану: УАФ вимагає від ФІФА та УЄФА виключити зі складу Росію

Наша асоціація футболу закликала викинути футбол окупантів з офіційних організації. Однією із причин є дії РФС щодо клубів з окупованих територій.

Російський футбольний союз – слідом за кораблем

Спортивні санкції на Росію продовжують посилюватись у різних видах спорту. У футболі ж від березня клуби та збірні країни-окупанта не допускають до футбольних змагань.

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Національну збірну навіть дискваліфікували з відбору на ЧС-2022. Втім ФІФА та УЄФА досі не виключила РФС зі своїх організацій. Тепер же УАФ вирішила звернутись до них з відповідною заявою.

Асоціація просить головні футбольні організації застосувати найжорсткіші санкції до РФС у вигляді виключення зі складу члені. Причиною є не тільки геноцид українців з боку Росії, а і готовність місцевої федерації включити до свого складу клуби з окупованих українських територій.

Іран без чемпіонату світу

Також УАФ не забула і про збірну Ірану. Цю країну раніше вимагали виключити з чемпіонату світу, причому самі футболісти збірної та місцеві активісти. Причиною стало втручання влади у справи футболу та постійне порушення прав людини.

Наша асоціація також вимагає дискваліфікувати Іран з ЧС-2022. Крім того УАФ нагадала, що ця країна причетна і до війни в Україні. Саме іранські дрони-камікадзе, скеровані росіянами, вбивають мирних жителів.

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Нагадаємо, що Іран потрапив у квартет В на Мундіалі, де має зіграти проти Англії, США та Вельсу. Суперниками цієї азійської країни могли б стати українці, однак підопічні Петракова поступились путівкою на Мундіаль саме валійям.