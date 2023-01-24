Не пробачається: Тимощук подавав апеляцію на покарання зі сторони УАФ
Джерело:УАФ
Асоціація футболу України повідомила, що Аноталій Тимощук подавав апеляцію на рішення УАФ про покарання. Колишньому капітану збірної України вистачило сміливості або ж нахабності, аби протестувати.
Асоціація футболу України оголосила, що Контрольно-дисциплінарний комітет розглянув апеляцію Тимощука. Колишній футболіст отримав очікуваний відказ, оскільки КДК у повному обсязі відмовив Тимощуку та залишив рішення УАФ в силі.
Варте уваги Зради не буде: УЄФА прийняла рішення щодо російських команд та Суперкубку в Казані
Тимощук може оскаржити рішення Апеляційного комітету УАФ у Спортивному арбітражному судді у Лозанні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України Анатолій Тимощук жодного разу не висловився щодо війни. Також колишній футболіст продовжує працювати у тренерському штабі російського Зеніта. Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Анатолія Тимощука.
Покарання колишнього капітана збірної України від УАФ
- Тимощуку заборонено здійснювати будь-яку футбольну діяльність довічно.
- Тимощука позбавлено всіх титулів чемпіонату України, кубка України та Суперкубка України.
- Центру ліцензування УАФ рекомендовано позбавити Тимощука тренерської ліцензії PRO-UEFA.
- Адміністрація УАФ повинна звернутись до органів влади щодо позбавлення Тимощука усіх державних нагород та почесних звань.