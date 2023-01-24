Не пробачається: Тимощук подавав апеляцію на покарання зі сторони УАФ

24 січня 2023, 19:05
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Джерело:

УАФ

Асоціація футболу України повідомила, що Аноталій Тимощук подавав апеляцію на рішення УАФ про покарання. Колишньому капітану збірної України вистачило сміливості або ж нахабності, аби протестувати.

Асоціація футболу України оголосила, що Контрольно-дисциплінарний комітет розглянув апеляцію Тимощука. Колишній футболіст отримав очікуваний відказ, оскільки КДК у повному обсязі відмовив Тимощуку та залишив рішення УАФ в силі.

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Тимощук може оскаржити рішення Апеляційного комітету УАФ у Спортивному арбітражному судді у Лозанні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України Анатолій Тимощук жодного разу не висловився щодо війни. Також колишній футболіст продовжує працювати у тренерському штабі російського Зеніта. Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Анатолія Тимощука.

Покарання колишнього капітана збірної України від УАФ

  • Тимощуку заборонено здійснювати будь-яку футбольну діяльність довічно.
  • Тимощука позбавлено всіх титулів чемпіонату України, кубка України та Суперкубка України.
  • Центру ліцензування УАФ рекомендовано позбавити Тимощука тренерської ліцензії PRO-UEFA.
  • Адміністрація УАФ повинна звернутись до органів влади щодо позбавлення Тимощука усіх державних нагород та почесних звань.

Автор: Роман Колодрубський