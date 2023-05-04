У перший тиждень травня відбувся 24 тур УПЛ. Його винесли в середину тижня, але це не завадило командам показати непогану гру, пише 24 канал.
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У 24 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 14 голів. Це погана результативність по турніру – 1,75 голи за гру. При цьому лише в одному матчі забили обидва клуби. Всі результати туру виглядають наступним чином:
- Дніпро-1 – Металіст 5:0
- Шахтар – Минай 1:0
- Львів – Олександрія 0:1
- Зоря – Верес 1:0
- Чорноморець – Колос 3:0
- Інгулець – Кривбас 0:0
- Металіст 1925 – Рух 0:0
- Ворскла – Динамо 1:2
Основні моменти 24 туру
Матчі за участю борців за чемпіонство відзначились скандальними моментами. У грі Шахтар – Минай суддя не зарахував чистий гол закарпатців, відібравши нічию.
Натомість в УАФ заявили, що підозрюють Дніпро-1 та Металіст у договірному характері зустрічі. Підопічні Кучера не мали проблем із харків'янами та продовжили гонитву за Шахтарем.
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Зоря здобула четверту перемогу поспіль, здолавши Верес. Луганці продовжують мріяти про Лігу чемпіонів, але до Дніпра-1 два бали при матчі в запасі у них.
Ворскла вперше за чотири тури програла і знизила свої шанси на потрапляння у єврозону. Паралельно Олександрія не мала проблем зі Львовом. Втратили очки і інші конкуренти "аграріїв" – Кривбас та Колос.
Турнірна таблиця УПЛ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|24
|18
|5
|1
|57-17
|59
|2
|Дніпро-1
|23
|17
|3
|3
|53-19
|54
|3
|Зоря
|24
|16
|4
|4
|49-28
|52
|4
|Динамо
|24
|14
|5
|5
|36-20
|47
|5
|Олександрія
|23
|9
|10
|4
|35-28
|37
|6
|Кривбас
|24
|9
|5
|10
|21-27
|32
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|29-33
|30
|8
|Колос
|24
|8
|6
|10
|20-27
|30
|9
|Металіст 1925
|24
|5
|12
|7
|20-35
|27
|10
|Інгулець
|24
|7
|6
|11
|20-26
|27
|11
|Чорноморець
|24
|6
|8
|10
|26-32
|26
|12
|Верес
|24
|6
|6
|12
|30-37
|24
|13
|Минай
|24
|5
|8
|11
|17-28
|23
|14
|Рух
|24
|4
|9
|11
|23-35
|21
|15
|Металіст
|24
|4
|7
|17
|25-44
|19
|16
|Львів
|24
|3
|4
|17
|18-43
|13
Найкращі бомбардири УПЛ:
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 20
- Віталій Буяльський (Динамо) – 11
- Таулян Сефері (Ворскла) – 11
- Владислав Ванат (Динамо) – 10
- Максим Прядун (Металіст) – 8
- Назарій Русин (Зоря) – 8
- Данило Сікан (Шахтар) – 8
- Даніїл Алефіренко (Чорноморець) – 8
- Павло Оріховський (Колос) – 8
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Розклад 25 туру чемпіонату України:
- 7 травня (неділя), 13:00. Чорноморець – Дніпро-1
- 7 травня (неділя), 13:00. Металіст – Львів
- 7 травня (неділя), 15:00. Олександрія – Шахтар
- 8 травня (понеділок), 13:00. Кривбас – Динамо
- 8 травня (понеділок), 14:00. Минай – Ворскла
- 8 травня (понеділок), 15:00. Рух – Інгулець
- 8 травня (понеділок), 15:00. Верес – Колос
- 8 травня (понеділок), 17:00. Зоря – Металіст 1925