У перший тиждень травня відбувся 24 тур УПЛ. Його винесли в середину тижня, але це не завадило командам показати непогану гру, пише 24 канал.

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У 24 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 14 голів. Це погана результативність по турніру – 1,75 голи за гру. При цьому лише в одному матчі забили обидва клуби. Всі результати туру виглядають наступним чином:

Дніпро-1 – Металіст 5:0

Шахтар – Минай 1:0

Львів – Олександрія 0:1

Зоря – Верес 1:0

Чорноморець – Колос 3:0

Інгулець – Кривбас 0:0

Металіст 1925 – Рух 0:0

Ворскла – Динамо 1:2

Основні моменти 24 туру

Матчі за участю борців за чемпіонство відзначились скандальними моментами. У грі Шахтар – Минай суддя не зарахував чистий гол закарпатців, відібравши нічию.

Натомість в УАФ заявили, що підозрюють Дніпро-1 та Металіст у договірному характері зустрічі. Підопічні Кучера не мали проблем із харків'янами та продовжили гонитву за Шахтарем.

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Зоря здобула четверту перемогу поспіль, здолавши Верес. Луганці продовжують мріяти про Лігу чемпіонів, але до Дніпра-1 два бали при матчі в запасі у них.

Ворскла вперше за чотири тури програла і знизила свої шанси на потрапляння у єврозону. Паралельно Олександрія не мала проблем зі Львовом. Втратили очки і інші конкуренти "аграріїв" – Кривбас та Колос.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 24 18 5 1 57-17 59 2 Дніпро-1 23 17 3 3 53-19 54 3 Зоря 24 16 4 4 49-28 52 4 Динамо 24 14 5 5 36-20 47 5 Олександрія 23 9 10 4 35-28 37 6 Кривбас 24 9 5 10 21-27 32 7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 30 8 Колос 24 8 6 10 20-27 30 9 Металіст 1925 24 5 12 7 20-35 27 10 Інгулець 24 7 6 11 20-26 27 11 Чорноморець 24 6 8 10 26-32 26 12 Верес 24 6 6 12 30-37 24 13 Минай 24 5 8 11 17-28 23 14 Рух 24 4 9 11 23-35 21 15 Металіст 24 4 7 17 25-44 19 16 Львів 24 3 4 17 18-43 13

Найкращі бомбардири УПЛ:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 20 Віталій Буяльський (Динамо) – 11 Таулян Сефері (Ворскла) – 11 Владислав Ванат (Динамо) – 10 Максим Прядун (Металіст) – 8 Назарій Русин (Зоря) – 8 Данило Сікан (Шахтар) – 8 Даніїл Алефіренко (Чорноморець) – 8 Павло Оріховський (Колос) – 8

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Розклад 25 туру чемпіонату України: