В УАФ повернулися до кандидатури Реброва на посаду тренера збірної України

Збірна України з футболу все ще не отримала нового тренера. У вівторок, 17 серпня, відбувся Виконком Української асоціації футболу, на якому очікувалося призначення керманича "синьо-жовтих". Та рішення досі немає.

Ребров – майбутній тренер збірної України?

Нещодавно з'явилася інформація, що новим тренером збірної України стане Олександр Петраков. Фахівець виграв зі збірної України чемпіонат світу U-20 у 2019 році.

До слова До збірної України викликали 24 футболістів, ще 8 – в резервному списку

Ймовірно, в УАФ все ще надіяться підписати контракт з тренером Аль-Айна Сергієм Ребровим. Саме він був головним претендентом на тренерське крісло "синьо-жовтих".

За інформацією джерела, кандидатура Реброва як майбутнього наставника збірної України обговорювалася на Виконкомі УАФ. Втім, не уточнюється, чи Реброва хочуть призначити у збірну України до матчів відбору на ЧС-2022.

Повідомляється, що питання тренера збірної буде закрите найближчим часом. Разом з тим, Петраков залишається основним кандидатом на посаду наставника збірної України.