В УАФ повернулися до кандидатури Реброва на посаду тренера збірної України
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Збірна України з футболу все ще не отримала нового тренера. У вівторок, 17 серпня, відбувся Виконком Української асоціації футболу, на якому очікувалося призначення керманича "синьо-жовтих". Та рішення досі немає.
Ребров – майбутній тренер збірної України?
Нещодавно з'явилася інформація, що новим тренером збірної України стане Олександр Петраков. Фахівець виграв зі збірної України чемпіонат світу U-20 у 2019 році.
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Ймовірно, в УАФ все ще надіяться підписати контракт з тренером Аль-Айна Сергієм Ребровим. Саме він був головним претендентом на тренерське крісло "синьо-жовтих".
За інформацією джерела, кандидатура Реброва як майбутнього наставника збірної України обговорювалася на Виконкомі УАФ. Втім, не уточнюється, чи Реброва хочуть призначити у збірну України до матчів відбору на ЧС-2022.
Повідомляється, що питання тренера збірної буде закрите найближчим часом. Разом з тим, Петраков залишається основним кандидатом на посаду наставника збірної України.
- Збірна України з 1 серпня офіційно залишилася без тренера. Саме толі Андрій Шевченко оголосив, що покидає команду.
- У ЗМІ називали ряд кандидатур на заміну Шевченку. Окрім Реброва та Петракова, йшлося про Мирона Маркевича. Та він заявив, що не отримував пропозицій.
- На заваді приходу Реброва у збірну України став контракт з Аль-Айном до 2025 року. Тренер зазначив, що пов'язаний угодою і не може покинути клуб.
- УАФ мала оголосити нового тренера ще 9 серпня. Рішення перенесли вже декілька разів.