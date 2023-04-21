За бурхливі емоції та зайві слова: УАФ оштрафувала Кривбас за недопустиму поведінку Вернидуба

Криворізький колектив повинен понести покарання за діяння свого головного тренера. Під санкції потрапив і інший клуб УПЛ, який також постраждав через свого тренера.

Українська асоціація футболу оштрафувала Кривбас на 70 тисяч гривень. Металіст 1925 буде вимушений виплатити 50 тисяч гривень за свої витівки.

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Отримали по заслугах

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ у четвер ухвалив кілька важливих рішень за підсумками матчів 21-го туру УПЛ між Минаєм та Кривбасом (1:0) та Металістом 1925 й Олександрією (0:0). Головний тренер криворізького колективу Юрій Вернидуб після поразки від "лисиць" вирішив дуже активно висказати свою позицію головному арбітру матчу, звичайно ж, вживаючи ненормативну лексику, за що він отримав вилучення. Таким чином Кривбас вимушений виплатити 70 тисяч гривень штрафу за злодіяння свого тренера.

Металіст 1925 оштрафований на 50 тисяч гривень з цієї ж причини, вилучення у тому матчі отримав тренер Едмар. Отримані УАФ як обов’язкові грошові внески клубів за рішеннями Контрольно-дисциплінарного та Апеляційного комітетів УАФ перераховуються на платформу United24.

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