УАФ готує позов проти Росії через зруйновану спортивну інфраструктуру

Українська асоціація футболу буде вимагати від Росії відшкодувати збитки, завдані футбольній інфраструктурі через військову агресію. За словами президента УАФ, планується подати позов до Європейського суду з прав людини.

Президент УАФ: Ми відшкодуємо збитки, які завдала Російська Федерація нашому українському футболу

Андрій Павелко розповів, що УАФ з усіма суб’єктами українського футболу готує юридичний позов до Росії за збитки, які спричинила російська агресія. Зокрема йдеться про спортивну інфраструктуру.

Читайте також Ярмоленко, Зінченко та Миколенко прибули у розташування збірної у Словенії

Зараз УАФ з усіма суб’єктами українського футболу готує юридичний позов до Російської Федерації за збитки, що завдала війна нашому футбольному життю. Я впевнений, що ми відпрацюємо з нашими міжнародними юридичними партнерами та аудиторськими партнерами потужну позицію щодо РФ і збитків, які завдала війна українському футболу,

– зазначив Павелко.

Президент УАФ вірить у те, що їм вдасться відстояти свою правоту та "вибити" з росіян необідні кошти.

"Я впевнений, що запропонована юридична платформа надасть можливість відстоювати в усіх міжнародних судах відшкодування збитків, які завдала нам Російська Федерація у війні, яку вона принесла до нашого дому.

Упевнений, що всі суб’єкти українського футболу, об’єднавшись, нададуть усю потрібну інформацію, щоб наші юристи могли опрацювати всі ці питання. Позови, який буде подано до ЄСПЛ та міжнародних судів, обов’язково будуть переможними, і ми відшкодуємо збитки, які завдала Російська Федерація нашому українському футболу", – сказав фахівець.

Окупанти руйнують нашу спортивну інфраструктуру