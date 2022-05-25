Президент УАФ: Мы возместим ущерб, нанесенный Российской Федерацией нашему украинскому футболу
Андрей Павелко рассказал, что УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к России за ущерб, причиненный российской агрессией. В частности, речь идет о спортивной инфраструктуре.
Читайте також Ярмоленко, Зінченко та Миколенко прибули у розташування збірної у Словенії
Сейчас УАФ со всеми субъектами украинского футбола готовит юридический иск к Российской Федерации за ущерб, нанесенный войной нашей футбольной жизни. Я уверен, что мы отработаем с нашими международными юридическими партнерами и аудиторскими партнерами мощную позицию по отношению к РФ и убыткам, которые нанесла война украинскому футболу,
– отметил Павелко.
Президент УАФ верит в то, что им удастся отстоять свою правоту и выбить из россиян необеденные средства.
"Я уверен, что предложенная юридическая платформа позволит отстаивать во всех международных судах возмещение ущерба, который нанесла нам Российская Федерация в войне, которую она принесла в наш дом.
Уверен, что все субъекты украинского футбола, объединившись, предоставят всю необходимую информацию, чтобы наши юристы могли проработать все эти вопросы. Иски, которые будут поданы в ЕСПЧ и международные суды, обязательно будут победными, и мы возместим ущерб, который нанесла Российская Федерация нашему украинскому футболу", – сказал специалист.
Оккупанты разрушают нашу спортивную инфраструктуру
- В начале мая Министерство молодежи и спорта сообщило, что российские наемники за время полномасштабной войны повредили 53 спортивных и 18 молодежных объектов. Из-за обстрелов кафиров пострадала спортивная и молодежная инфраструктура в регионах Украины, а именно: разрушены 12 спортивных и 1 молодежный объект; поврежден 41 спортивный и 17 молодежных объектов.
- В Минспорта отметили, что этот список разрушенных или поврежденных объектов спортивной и молодежной инфраструктуры не полон, ведь часть территорий указанных областей по-прежнему находится во временной оккупации армии российской федерации, а на части территорий Киевской и Черниговской областей продолжается разминирование.