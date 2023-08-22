Наступного літа у Парижі пройдуть Олімпійські ігри, де одним із центральних змагань стане футбольний турнір. Збірна Франції U21 автоматично кваліфікувалась на турнір у статусі господарів.

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Тим часом місцева федерація футболу визначилась із новим тренером "молодіжки". Ним стане легендарний форвард Тьєррі Анрі, який підписав контракт на два роки.

Окрім команди U21, Анрі також очолюватиме і олімпійську збірну на Іграх-2024. Нагадаємо, що на цей турнір дозволено заявити гравців до 23 років, а також трьох – будь-якого віку.

Тренерська кар'єра Анрі поки складається не найкращим чином. 46-річний спеціаліст працював у тренерському штабі Арсеналу та збірної Бельгії, а також очолював Монако та Монреаль Імпакт. В обох останніх командах він частіше програвав, ніж вигравав.

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Головні досягнення Тьєррі Анрі