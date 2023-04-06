Величезний крок вперед: 17-річний нападник Колоса підписав контракт із Сандерлендом

В англійському футболі на одного українця стало більше. Тимур Тутєров змінив український футбол на англійський чемпіонат.

Ковалівський Колос та англійський Сандерленд таки вдарили по руках щодо трансферу 17-річного нападника Тимура Тутєрова. Тепер український футболіст продовжить кар'єру в одній із топових країн із розвитку футболу.

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На одного українця в Англії стали більше

6 квітня Колос офіційно оголосив про перехід свого вихованця в Англію. Ковалівський клуб побажав своєму вихованцю удачі у новій для себе країні та команді.

Новий клуб українця йде далеко не на лідерських позиціях у Чемпіоншипі. Сандерленд після 39 турів посідає лише 12-те місце серед 24 клубів другої за силою ліги Англії.

Цікаво, що за даними Transfermarkt, Тутєров взагалі вже не є футболістом клубу УПЛ. Начебто 31 січня 2023 року нападник покинув Колос та є вільним агентом.

На офіційному сайті Колоса Тутєрова теж немає ні в заявці головної команди, ні в заявці U-19.

Що відомо про Тимура Тутєрова