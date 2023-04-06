Величезний крок вперед: 17-річний нападник Колоса підписав контракт із Сандерлендом
Джерело:офіційний сайт Колоса
В англійському футболі на одного українця стало більше. Тимур Тутєров змінив український футбол на англійський чемпіонат.
Ковалівський Колос та англійський Сандерленд таки вдарили по руках щодо трансферу 17-річного нападника Тимура Тутєрова. Тепер український футболіст продовжить кар'єру в одній із топових країн із розвитку футболу.
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На одного українця в Англії стали більше
6 квітня Колос офіційно оголосив про перехід свого вихованця в Англію. Ковалівський клуб побажав своєму вихованцю удачі у новій для себе країні та команді.
Новий клуб українця йде далеко не на лідерських позиціях у Чемпіоншипі. Сандерленд після 39 турів посідає лише 12-те місце серед 24 клубів другої за силою ліги Англії.
Цікаво, що за даними Transfermarkt, Тутєров взагалі вже не є футболістом клубу УПЛ. Начебто 31 січня 2023 року нападник покинув Колос та є вільним агентом.
На офіційному сайті Колоса Тутєрова теж немає ні в заявці головної команди, ні в заявці U-19.
Що відомо про Тимура Тутєрова
- Тимур Тутєров у 15 років розпочав грати за юнацьку команду Колоса. Перший сезону не був результативним для футболіста. Нападник 8 разів виходив на заміну, але не забив жодного голу.
- У своєму наступному сезоні Тутєров вже відзначився одним голом у 8 зіграних поєдинках.
- У першому колі сезону-2022/2023 Тимур провів за Колос U-19 усі 15 матчів, у яких вже наколотив 7 м'ячів.
- Двічі потрапляв у заявку головної команди Колоса на матчі УПЛ, але так і не дебютував за основну команду.