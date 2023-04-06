72-річний досвідчений спеціаліст розповів, чи хотів би повернутись до керма головної команди країни. Адже нещодавно блогер та коментатор Віктор Вацко заявив, що для УАФ кандидатура Мирона Маркевича на посаду головного тренера збірної є неактуальною.

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Маркевич: Не хочу нікого ображати, але коли там незрозуміло хто керує нашим футболом

Сам Мирон Богданович заперечив своє повернення у збірну, поки УАФ керує Андрій Павелко. Наставник розповів деталі попередньої розмови з очільником Асоціації щодо цієї посади.

"У мене була домовленість із Павелком. Ще до Шевченка він пропонував [мені очолити збірну України], потім попросив поступитися Шевченку. Ну я поступився. Потім домовилися, що Шевченко йде, а я приймаю збірну – і все. А що там трапилося – чи він не схотів, чи хтось інший", – сказав досвідчений колишній тренер Металіста.

Чи є бажання очолити збірну України? Ні-ні. Я вже сказав, що півтора року тому це було актуальним. Я був готовий до цього, бо очолював комітет збірних, був у курсі всіх подій. А зараз це вже… Я чудово розумію, що мені ніхто не запропонує. А по-друге, це вже не потрібно,

– додав Маркевич.

"У клубному футболі – немає питань, я б ще попрацював"

Однак про закінчення тренерської кар'єри Маркевича мова не йде. Мирон Богданович не проти ще попрацювати на клубному рівні. Наставник розповів, що мав пропозиції з-за кордону, але відповів на них відмовою. 72-річний тренер не став розкривати назви клубів, які запрошували його до керма головного тренера.

У клубному футболі – немає питань, я б ще попрацював. До збірної України… Не хочу нікого ображати, але коли там незрозуміло хто керує нашим футболом… Зараз туди лізуть… А у клубному футболі ще попрацював би, але поки що все, що пропонують – це не те. Які клуби пропонували роботу? Не в Україні. Плітки розводити не хочу. Тим більше, що вже відмовив і тут нема про що говорити,

– відповів Маркевич.

Нагадаємо, що "синьо-жовтими" у матчі відбору на Євро-2024 проти Англії керував Руслан Ротань, який працює на трьох футбольних фронтах. У тому поєдинку в України не було шансів – 2:0, впевнена перемога "трьох левів".

Натомість у головну команду країни ЗМІ активно просувають кандидатуру хорвата Славена Біліча. Хоча журналіст Михайло Співаковський розвінчав міфи про перемовини. За його інформацією, УАФ не контактувала з хорватським наставником, який раніше очолював англійський Вотфорд.

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