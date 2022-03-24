Тут на них чекає смерть, – Бєсєдін про російських окупантів

Нападник Динамо Артем Бєсєдін поділився думками стосовно ситуації збірної України у кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Він не сумнівається в перемозі національної команди.

"Ми 100% пройдемо на чемпіонат світу"

Бєсєдін розповів про підтримку наставника збірної Олександра Петракова. Тренер постійно на зв'язку зі своїми підопічними.

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"Олександр Васильович дуже переживає і часто телефонує футболістам. Він наполягає на тому, щоб ми за можливості тренувалися, як і де це тільки можливо. Він дуже хвилюється за майбутні матчі. Цікавиться, хто в якій формі й чим займається. Тому хлопцям, які виїхали за кордон, краще було б знайти команди, щоб можна було тренуватися і грати у футбол", – сказав футболіст.

Артем не сумнівається у тому, що наша команда переможе у відбіркових матчах та поїде на чемпіонат світу-2022.

Ми 100% пройдемо на чемпіонат світу. Я знаю українських гравців і який у нас всіх характер. Я впевнений, що ми будемо грати та поїдемо в Катар, а на ЧС дуже добре себе покажемо,

– наголосив нападник.

"Приємно дивитися на наших українських футболістів, які грають в Європі. Андрій Ярмоленко, Рома Яремчук, Саня Зінченко показують на футбольному полі, хто такі українці, і підтримують свою країну. У своїх соцмережах вони показують всьому світу, що відбувається насправді. Вони також роблять дуже важливу і велику справу", – зазначив Артем.

"Тут на них чекає смерть"

Також футболіст пригадав випадок на російському телебаченні, де не показали жодної української символіки під час трансляції матчу Ліги Європи.

"Смішно дивитися, як російські канали транслювали матч, коли Ярмоленко забив вирішальний гол у Лізі Європи. Від нього відразу відводили камеру, показували якихось вболівальників, а не його емоції. Це дуже дешево. За такі речі їм має бути дуже соромно", – зізнався гравець "синьо-жовтих"

Ми їх всіх покараємо – на футбольному полі й в себе вдома в Україні. Хочеться сказати їм – не відправляйте до нас своїх військових. Матері будь-якими способами повинні втримати своїх дітей вдома і не пускати в Україну. Тут на них чекає смерть. Я вірю, що ми захистимо свою країну, все у нас буде добре,

– додав Бєсєдін.

24 березня збірна України мала б зіграти у стиковому матчі плей-офф проти команди Шотландії. Проте через війну цей матч перенесли на червень.