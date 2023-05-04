Після скандалів у матчах Шахтаря та Дніпра-1: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 24 туру

4 травня 2023, 19:42
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Донеччани не без допомоги арбітра виграли у Миная, тоді як дніпрян підозрюють у нечесній грі. Чемпіонська гонка в чемпіонаті України наближається до кульмінації.

У перший тиждень травня відбувся 24 тур УПЛ. Його винесли в середину тижня, але це не завадило командам показати непогану гру, пише 24 канал.

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У 24 турі були зіграні всі вісім матчів, у яких було забито 14 голів. Це погана результативність по турніру – 1,75 голи за гру. При цьому лише в одному матчі забили обидва клуби. Всі результати туру виглядають наступним чином:

  • Дніпро-1 – Металіст 5:0
  • Шахтар – Минай 1:0
  • Львів – Олександрія 0:1
  • Зоря – Верес 1:0
  • Чорноморець – Колос 3:0
  • Інгулець – Кривбас 0:0
  • Металіст 1925 – Рух 0:0
  • Ворскла – Динамо 1:2

Основні моменти 24 туру

Матчі за участю борців за чемпіонство відзначились скандальними моментами. У грі Шахтар – Минай суддя не зарахував чистий гол закарпатців, відібравши нічию.

Натомість в УАФ заявили, що підозрюють Дніпро-1 та Металіст у договірному характері зустрічі. Підопічні Кучера не мали проблем із харків'янами та продовжили гонитву за Шахтарем.

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Зоря здобула четверту перемогу поспіль, здолавши Верес. Луганці продовжують мріяти про Лігу чемпіонів, але до Дніпра-1 два бали при матчі в запасі у них.

Ворскла вперше за чотири тури програла і знизила свої шанси на потрапляння у єврозону. Паралельно Олександрія не мала проблем зі Львовом. Втратили очки і інші конкуренти "аграріїв" – Кривбас та Колос.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Шахтар 24 18 5 1 57-17 59
2 Дніпро-1 23 17 3 3 53-19 54
3 Зоря 24 16 4 4 49-28 52
4 Динамо 24 14 5 5 36-20 47
5 Олександрія 23 9 10 4 35-28 37
6 Кривбас 24 9 5 10 21-27 32
7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 30
8 Колос 24 8 6 10 20-27 30
9 Металіст 1925 24 5 12 7 20-35 27
10 Інгулець 24 7 6 11 20-26 27
11 Чорноморець 24 6 8 10 26-32 26
12 Верес 24 6 6 12 30-37 24
13 Минай 24 5 8 11 17-28 23
14 Рух 24 4 9 11 23-35 21
15 Металіст 24 4 7 17 25-44 19
16 Львів 24 3 4 17 18-43 13

Найкращі бомбардири УПЛ:

  1. Артем Довбик (Дніпро-1) – 20
  2. Віталій Буяльський (Динамо) – 11
  3. Таулян Сефері (Ворскла) – 11
  4. Владислав Ванат (Динамо) – 10
  5. Максим Прядун (Металіст) – 8
  6. Назарій Русин (Зоря) – 8
  7. Данило Сікан (Шахтар) – 8
  8. Даніїл Алефіренко (Чорноморець) – 8
  9. Павло Оріховський (Колос) – 8

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Розклад 25 туру чемпіонату України:

  • 7 травня (неділя), 13:00. Чорноморець – Дніпро-1
  • 7 травня (неділя), 13:00. Металіст – Львів
  • 7 травня (неділя), 15:00. Олександрія – Шахтар
  • 8 травня (понеділок), 13:00. Кривбас – Динамо
  • 8 травня (понеділок), 14:00. Минай – Ворскла
  • 8 травня (понеділок), 15:00. Рух – Інгулець
  • 8 травня (понеділок), 15:00. Верес – Колос
  • 8 травня (понеділок), 17:00. Зоря – Металіст 1925
Автор: Анатолій Дерека