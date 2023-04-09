Турнірна таблиця УПЛ після 20 туру: перемоги Шахтаря та Дніпра-1, Динамо наближається до Зорі

Луганська команда перервала чотириматчеву переможну серію у Кривому Розі та фактично випала з чемпіонської гонки. Підбиваємо підсумки чергового туру чемпіонату України.

У неділю, 9 квітня, завершився 20 тур УПЛ. Він розтягнувся на три дні і подарував лише одну сенсацію. 24 канал представляє підсумки вікенду в чемпіонаті України.

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20 тур вийшов не надто результативним. Було забито всього 17 голів, тобто 2,12 гола за гру. При цьому левова частка цих голів припала за зустріч в Ужгороді між Дніпром-1 та Львовом (7). Всі результати останнього туру виглядають наступним чином:

Ворскла – Інгулець 1:0

Динамо – Минай 2:0

Кривбас – Зоря 1:0

Шахтар – Металіст 1:0

Рух – Верес 0:0

Дніпро-1 – Львів 5:2

Олександрія – Чорноморець 1:1

Колос – Металіст 1925 3:0

Основні моменти 20 туру

Єдиним несподіваним результатом вікенду можна назвати поразку Зорі у Кривому Розі. Юрій Вернидуб разом з Кривбасом зміг засмутити свою колишню команду завдяки голу Капіча.

Шахтар і Дніпро-1 синхронно перемогли. Донеччани зробили це у лайт-режимі, обмежившись одним голом Бондаренка у ворота Металіста.

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У свою чергу дніпряни влаштували феєрію у матчі з головним аутсайдером УПЛ Львовом. Дублі на свій рахунок записали Олексій Гуцуляк та Артем Довбик. Останній закріпився у гонці бомбардирів чемпіонату, маючи у своєму активі 17 точних ударів.

Динамо ж не мало проблем із Минаєм. Підопічні Луческу забили по голу в кожному з таймів та скоротили відстань від третьої Зорі до одного балу.

Із важливих перестановок в нижній частині таблиці варто відзначити синхронний підйом Руха та Вереса, які зіграли внічию один з одним. Львів'яни залишили зону вильоту, куди вперше за сезон опустився харківський Металіст.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 19 14 4 1 48-14 46 2 Дніпро-1 19 14 3 2 42-15 45 3 Зоря 20 12 4 4 42-26 40 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 39 5 Олександрія 19 8 8 3 33-26 32 6 Кривбас 20 8 4 8 17-22 28 7 Колос 20 7 6 7 18-20 27 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 23 9 Інгулець 19 6 4 9 19-23 22 10 Металіст 1925 20 4 9 7 17-34 21 11 Чорноморець 20 4 8 8 19-26 20 12 Верес 20 5 4 11 21-28 19 13 Минай 20 4 6 10 14-25 18 14 Рух 19 4 6 9 19-29 18 15 Металіст 20 4 6 10 17-28 18 16 Львів 19 3 4 12 15-33 13

Найкращі бомбардири УПЛ:

Артем Довбик (Дніпро-1) – 17 Віталій Буяльський (Динамо) – 11 Таулян Сефері (Ворскла) – 8 Данило Сікан (Шахтар) – 8 Михайло Мудрик (Шахтар) – 7 Владислав Ванат (Динамо) – 7 Максим Третьяков (Олександрія) – 7 Павло Оріховський (Колос) – 7

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Розклад 21 туру чемпіонату України: