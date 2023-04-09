Дніпро-1 – Львів 5:2

Голи: Гуцуляк, 7, 44, Довбик, 41, 90+3, Сарапій, 83 – Богунов, 62, Мильченко, 81

Львівська команда відчайдушно бореться за збереження місця в елітному дивізіоні. Втім, завдання Дніпра-1 ще більш амбітні – чемпіонський титул за підсумком сезону. Тож втрата очок не влаштовувала жодного з суперників, пише 24 Канал.

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Дніпро-1 задавив класом Львів

Перевага в класі одного з лідерів чемпіонату далася взнаки вже в дебюті матчу. Після навісу Каплієнка з лівого флангу, захисник гостей Габріель невдало вибив м'яч прямо на Гуцуляка. Технічний вінгер дніпрян довів справу до логічного завершення – 1:0.

Користуючись провалами в захисті львів'ян підопічні Кучера раз за разом створювали небезпеку біля воріт Рибки. Наприкінці першого тайму м'яч ще двічі побував у воротах Львова.

Спочатку найкращий бомбардир чемпіонату Артем Довбик скористався прострільною передачею Пасіча. А на 44-й хвилині матчу Гуцуляк оформив дубль та довів рахунок до розгромного – 3:0.

Отримавши суттєву перевагу в рахунку дніпряни збавили оберти. Цим скористалися футболісти Львова. На 62-й хвилині Есеола з Богуновим організували гол у відповідь, повернувши інтригу в матч.

За дев'ять хвилин до завершення поєдинку львів'янин Мильченко технічно обіграв захисника Дніпра-1 та скоротив відставання до мінімуму – 3:2.

Проте чергова помилка в захисті Львова звела нанівець усі старання в атаці. Едуард Сарапій після подачі кутового опинився сам перед Рибкою та спокійно переправив м'яч у сітку. Довершив побиття Львова Артем Довбик. Фінальний свисток арбітра зафіксував впевнену перемогу Дніпра-1 з рахунком 5:2.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Львів