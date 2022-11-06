Прорив Динамо та Вереса, лідерство Дніпра-1: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 11 туру

Цими вихідними в чемпіонаті України відбувся один із найрезультативніших турів цього сезону. Гранди впевнено перемогли аутсайдерів, а клуб з Рівного повернувся у єврокубкову зону.

У неділю в УПЛ підійшов до кінця 11 тур. Вперше за довгий час цей мідвік виявився повним. Жоден матч не був перенесений через участь команд в єврокубках або інші причини.

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Тур вийшов доволі результативним – у восьми поєдинках було забито аж 29 м'ячів (в середньому – по 3,6 гола на гру), пише 24 канал. Всього в одній грі 11 туру було забито менше трьох голів:

Ворскла – Львів 1:0

Олександрія – Колос 4:1

Зоря – Металіст 3:2

Шахтар – Інгулець 3:0

Металіст 1925 – Верес 1:4

Дніпро-1 – Минай 3:1

Рух – Кривбас 2:1

Чорноморець – Динамо 0:3

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 10 9 1 0 24:5 28 2 Шахтар 9 7 2 0 21:5 23 3 Зоря 10 7 1 2 23:15 22 4 Олександрія 9 6 2 1 17:9 20 5 Верес 11 5 2 4 15:13 17 6 Динамо 9 5 1 3 15:11 16 7 Колос 10 4 3 3 9:11 15 8 Металіст 10 4 2 4 15:18 14 9 Ворскла 11 4 2 5 13:14 14 10 Рух 10 3 2 5 12:16 11 11 Металіст 1925 10 2 4 4 9:16 10 12 Минай 10 2 3 5 7:12 9 13 Кривбас 10 1 3 6 6:13 6 14 Львів 10 1 3 6 7:16 6 15 Інгулець 9 0 4 5 7:14 4 16 Чорноморець 10 0 3 7 5:17 3

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Гонка бомбардирів:

Віталій Буяльський (Динамо) – 8 Максим Прядун (Металіст) – 6 Артем Довбик (Дніпро-1) – 6 Данило Сікан (Шахтар) – 6 Таллес (Рух) – 5

Основні моменти:

Дніпро-1 після вояжу в Алкмаар без проблем здолав Минай та залишився на комфортній відстані від Шахтаря. Команда Кучера забила три м'ячі за 9 хвилин.

Шахтар не відпустив дніпрян на більше ніж п'ять очок. Команда Йовічевіча дублюючим складом розгромила Інгулець, а героєм зустрічі став Дмитро Криськів.

Динамо трохи загоїло рани після чергової ганьби в єврокубках. Кияни без проблем здолали Чорноморець та стрибнули на шосте місце.

Голом у ворота одеситів відзначився хавбек Віталій Буяльський, який зміцнив своє лідерство у бомбардирських перегонах УПЛ. Для футболіста Динамо це вже восьмий гол в сезоні.

Продовжує валитися Металіст 1925. Харків'яни розгромно програли Вересу, не вигравши вже п'ятий матч поспіль. Підопічні Едмара вже 11-ті.

А ось рівненці застрибнули у єврокубкову зону завдяки цьому тріумфу. "Червоно-чорні" скористались поразками Колоса та Металіста.

Четверо головних аутсайдерів УПЛ синхронно програли і залишились на своїх місцях. Ба більше, Чорноморець та Інгулець продовжують іти по сезону без перемог.

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Розклад 12 туру УПЛ: