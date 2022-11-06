Прорив Динамо та Вереса, лідерство Дніпра-1: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 11 туру
Цими вихідними в чемпіонаті України відбувся один із найрезультативніших турів цього сезону. Гранди впевнено перемогли аутсайдерів, а клуб з Рівного повернувся у єврокубкову зону.
У неділю в УПЛ підійшов до кінця 11 тур. Вперше за довгий час цей мідвік виявився повним. Жоден матч не був перенесений через участь команд в єврокубках або інші причини.
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Тур вийшов доволі результативним – у восьми поєдинках було забито аж 29 м'ячів (в середньому – по 3,6 гола на гру), пише 24 канал. Всього в одній грі 11 туру було забито менше трьох голів:
- Ворскла – Львів 1:0
- Олександрія – Колос 4:1
- Зоря – Металіст 3:2
- Шахтар – Інгулець 3:0
- Металіст 1925 – Верес 1:4
- Дніпро-1 – Минай 3:1
- Рух – Кривбас 2:1
- Чорноморець – Динамо 0:3
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|10
|9
|1
|0
|24:5
|28
|2
|Шахтар
|9
|7
|2
|0
|21:5
|23
|3
|Зоря
|10
|7
|1
|2
|23:15
|22
|4
|Олександрія
|9
|6
|2
|1
|17:9
|20
|5
|Верес
|11
|5
|2
|4
|15:13
|17
|6
|Динамо
|9
|5
|1
|3
|15:11
|16
|7
|Колос
|10
|4
|3
|3
|9:11
|15
|8
|Металіст
|10
|4
|2
|4
|15:18
|14
|9
|Ворскла
|11
|4
|2
|5
|13:14
|14
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|12:16
|11
|11
|Металіст 1925
|10
|2
|4
|4
|9:16
|10
|12
|Минай
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|13
|Кривбас
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|14
|Львів
|10
|1
|3
|6
|7:16
|6
|15
|Інгулець
|9
|0
|4
|5
|7:14
|4
|16
|Чорноморець
|10
|0
|3
|7
|5:17
|3
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Гонка бомбардирів:
- Віталій Буяльський (Динамо) – 8
- Максим Прядун (Металіст) – 6
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 6
- Данило Сікан (Шахтар) – 6
- Таллес (Рух) – 5
Основні моменти:
- Дніпро-1 після вояжу в Алкмаар без проблем здолав Минай та залишився на комфортній відстані від Шахтаря. Команда Кучера забила три м'ячі за 9 хвилин.
- Шахтар не відпустив дніпрян на більше ніж п'ять очок. Команда Йовічевіча дублюючим складом розгромила Інгулець, а героєм зустрічі став Дмитро Криськів.
- Динамо трохи загоїло рани після чергової ганьби в єврокубках. Кияни без проблем здолали Чорноморець та стрибнули на шосте місце.
- Голом у ворота одеситів відзначився хавбек Віталій Буяльський, який зміцнив своє лідерство у бомбардирських перегонах УПЛ. Для футболіста Динамо це вже восьмий гол в сезоні.
- Продовжує валитися Металіст 1925. Харків'яни розгромно програли Вересу, не вигравши вже п'ятий матч поспіль. Підопічні Едмара вже 11-ті.
- А ось рівненці застрибнули у єврокубкову зону завдяки цьому тріумфу. "Червоно-чорні" скористались поразками Колоса та Металіста.
- Четверо головних аутсайдерів УПЛ синхронно програли і залишились на своїх місцях. Ба більше, Чорноморець та Інгулець продовжують іти по сезону без перемог.
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Розклад 12 туру УПЛ:
- 8 листопада, 13:00. Інгулець – Зоря
- 8 листопада, 13:00. Металіст – Металіст 1925
- 9 листопада, 13:00. Колос – Дніпро-1
- 9 листопада, 13:00. Кривбас – Ворскла
- 9 листопада, 15:00. Верес – Шахтар
- 10 листопада, 13:00. Минай – Чорноморець
- 10 листопада, 13:00. Львів – Рух
- 10 листопада, 15:00. Динамо – Олександрія