Дніпро-1 відривається від Шахтаря, прорив Колоса: турнірна таблиця УПЛ після 10 туру

Головний фаворит чемпіонату України втратив очки після важкої зустрічі у Лізі чемпіонів, чим скористався Дніпро-1. Підбиваємо підсумки 10 туру Прем'єр-Ліги.

У понеділок в УПЛ сезону 2022-2023 завершився 10 тур. У ньому було зіграно 7 з 8 матчів, оскільки Рух попросив Інгулець перенести поєдинок через участь команди U-19 у Юнацькій Лізі УЄФА.

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Тур вийшов середньох результативності – у семи матчах було забито 18 м'ячів (в середньому – по 2,5 гола на гру), пише 24 канал. Всі результати 10 туру УПЛ виглядають так:

Металіст 1925 – Зоря 0:3

Ворскла – Минай 2:0

Шахтар – Олександрія 2:2

Львів – Металіст 1:1

Дніпро-1 – Чорноморець 1:0

Динамо – Кривбас 3:1

Колос – Верес 2:0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 9 8 1 0 21:4 25 2 Шахтар 8 6 2 0 18:5 20 3 Зоря 9 6 1 2 20:13 19 4 Олександрія 8 5 2 1 13:8 17 5 Колос 9 4 3 2 8:7 15 6 Металіст 9 4 2 3 13:15 14 7 Верес 10 4 2 4 11:12 14 8 Динамо 8 4 1 3 12:11 13 9 Ворскла 10 3 2 5 12:14 11 10 Металіст 1925 9 2 4 3 8:12 10 11 Минай 9 2 3 4 6:9 9 12 Рух 9 2 2 5 10:15 8 13 Кривбас 9 1 3 5 5:11 6 14 Львів 9 1 3 5 7:15 6 15 Інгулець 8 0 4 4 7:11 4 16 Чорноморець 9 0 3 6 5:14 3

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Основні моменти:

Після успіху проти Селтіка в Лізі чемпіонів Шахтар втратив очки у грі з Олександрією. Команди забили по два голи, а донеччани догравали зустріч у меншості через вилучення Лукаса Тейлора.

Осічкою "гірників" скористався Дніпро-1, який теж на тижні грав у єврокубках і вирішив завдання виходу у плей-офф. Команда Олександра Кучера мінімально переграла Чорноморець і збільшила відрив від переслідувача до п'яти балів.

Динамо здобуло першу перемогу за три тижня. Кияни впевнено здолали Кривбас завдяки дублю Буяльського та наблизились до єврокубкової зони.

Зоря не мала проблем із Металістом 1925. Це вже третя суха перемога луганців поспіль, що дозволило їм піднятись на 3 місце та зменшити відставання від Шахтаря до одного очка.

У єврокубкову зону піднявся Колос, який у понеділок здолав свого прямого конкурента у особі Вереса. Скористались ковалівці і втратою балів Металіста. Харків'яни в маншості не втримали перемогу над Львовом.

Розклад 11 туру УПЛ: