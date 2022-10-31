Дніпро-1 відривається від Шахтаря, прорив Колоса: турнірна таблиця УПЛ після 10 туру
31 жовтня 2022 , 19:13Читать новость на русском
Головний фаворит чемпіонату України втратив очки після важкої зустрічі у Лізі чемпіонів, чим скористався Дніпро-1. Підбиваємо підсумки 10 туру Прем'єр-Ліги.
У понеділок в УПЛ сезону 2022-2023 завершився 10 тур. У ньому було зіграно 7 з 8 матчів, оскільки Рух попросив Інгулець перенести поєдинок через участь команди U-19 у Юнацькій Лізі УЄФА.
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Тур вийшов середньох результативності – у семи матчах було забито 18 м'ячів (в середньому – по 2,5 гола на гру), пише 24 канал. Всі результати 10 туру УПЛ виглядають так:
- Металіст 1925 – Зоря 0:3
- Ворскла – Минай 2:0
- Шахтар – Олександрія 2:2
- Львів – Металіст 1:1
- Дніпро-1 – Чорноморець 1:0
- Динамо – Кривбас 3:1
- Колос – Верес 2:0
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Дніпро-1
|9
|8
|1
|0
|21:4
|25
|2
|Шахтар
|8
|6
|2
|0
|18:5
|20
|3
|Зоря
|9
|6
|1
|2
|20:13
|19
|4
|Олександрія
|8
|5
|2
|1
|13:8
|17
|5
|Колос
|9
|4
|3
|2
|8:7
|15
|6
|Металіст
|9
|4
|2
|3
|13:15
|14
|7
|Верес
|10
|4
|2
|4
|11:12
|14
|8
|Динамо
|8
|4
|1
|3
|12:11
|13
|9
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12:14
|11
|10
|Металіст 1925
|9
|2
|4
|3
|8:12
|10
|11
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6:9
|9
|12
|Рух
|9
|2
|2
|5
|10:15
|8
|13
|Кривбас
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
|Львів
|9
|1
|3
|5
|7:15
|6
|15
|Інгулець
|8
|0
|4
|4
|7:11
|4
|16
|Чорноморець
|9
|0
|3
|6
|5:14
|3
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Основні моменти:
- Після успіху проти Селтіка в Лізі чемпіонів Шахтар втратив очки у грі з Олександрією. Команди забили по два голи, а донеччани догравали зустріч у меншості через вилучення Лукаса Тейлора.
- Осічкою "гірників" скористався Дніпро-1, який теж на тижні грав у єврокубках і вирішив завдання виходу у плей-офф. Команда Олександра Кучера мінімально переграла Чорноморець і збільшила відрив від переслідувача до п'яти балів.
- Динамо здобуло першу перемогу за три тижня. Кияни впевнено здолали Кривбас завдяки дублю Буяльського та наблизились до єврокубкової зони.
- Зоря не мала проблем із Металістом 1925. Це вже третя суха перемога луганців поспіль, що дозволило їм піднятись на 3 місце та зменшити відставання від Шахтаря до одного очка.
- У єврокубкову зону піднявся Колос, який у понеділок здолав свого прямого конкурента у особі Вереса. Скористались ковалівці і втратою балів Металіста. Харків'яни в маншості не втримали перемогу над Львовом.
Розклад 11 туру УПЛ:
- 4 листопада, 13:00. Ворскла – Львів
- 5 листопада, 13:00. Олександрія – Колос
- 5 листопада, 15:00. Зоря – Металіст
- 5 листопада, 15:00. Металіст 1925 – Верес
- 5 листопада, 17:00. Шахтар – Інгулець
- 6 листопада, 13:00. Дніпро-1 – Минай
- 6 листопада, 15:00. Чорноморець – Динамо
- 6 листопада, 17:00. Рух – Кривбас