Шахтар поза єврозоною, Динамо на дні: як виглядає турнірна таблиця УПЛ після 2 туру
В чемпіонаті України сформувалась несподівана турнірна таблиця після другого туру. В лідерах - чотири сенсаційні клуби, які поки не втрачали очок.
Підсумки 2 туру
Добіг кінця другий тур чемпіонату України з футболу. На відміну від стартового, цей тур відіграний повністю, пише 24 канал.
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За три дні УПЛ провела 8 матчів, у яких було забито 19 голів (в середньому – 2,38 за гру). Лише гра між Металістом 1925 та Чорноморцем завершилась внічию.
Безумовно, головною сенсацією туру стала розгромна поразка Динамо. Команда Мірча Луческу аж тричі пропустила від Дніпра-1. А ось Шахтар не без проблем, але виграв свій поєдинок у Кривбаса.
- Львів – Зоря 2:3
- Ворскла – Верес 1:2
- Металіст 1925 – Чорноморець 0:0
- Колос – Рух 2:0
- Шахтар – Кривбас 1:0
- Динамо – Дніпро-1 0:3
- Металіст – Інгулець 1:1
- Олександрія – Минай 2:1
Турнірна таблиця
При цьому, жоден з українських грандів не входить наразі у топ-п'ятірку в турнірній таблиці. Динамо і взагалі опустилось на останню позицію.
Щоправда, перший тур кияни пропустили через участь у єврокубках. Також по 0 балів мають Минай, Кривбас, Рух та Ворскла. А ось в лідерах – квартет команд, які виграли обидва стартових матчі.
До теми Суркіс відреагував на слова Луческу про останній матч в Динамо
Зоря, Колос, Олександрія та Верес йдуть без втрат. Також стовідсотковий показник у Дніпра-1, однак команда Олександра Кучера провела лише одну гру.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ
|ОЧКИ
|1
|Зоря
|2
|0
|0
|6-3
|6
|2
|Колос
|2
|0
|0
|3-0
|6
|3
|Олександрія
|2
|0
|0
|4-2
|6
|4
|Верес
|2
|0
|0
|3-1
|6
|5
|Металіст
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6
|Шахтар
|1
|1
|0
|1-0
|4
|7
|Дніпро-1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|8
|Металіст 1925
|0
|2
|0
|0-0
|2
|9
|Інгулець
|0
|1
|1
|2-3
|1
|10
|Чорноморець
|0
|1
|1
|0-1
|1
|11
|Львів
|0
|1
|0
|2-3
|1
|12
|Минай
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Кривбас
|0
|0
|2
|0-2
|0
|14
|Ворскла
|0
|0
|2
|2-5
|0
|15
|Рух
|0
|0
|2
|1-4
|0
|16
|Динамо
|0
|0
|2
|0-3
|0
Що стосується гонки бомбардирів, то її очолив Денис Безбородько. У першому турі він грав за Зорю і оформив дубль у ворота Ворскли.
Після цього форвард повернувся в Колос і забив за ковалівців в другому турі проти Руха. Всі інші гравці УПЛ не забивали більше одного гола.
Розклад матчів 3 туру УПЛ:
- 2 вересня, 17:00. Рух – Шахтар
- 3 вересня, 13:00. Зоря – Динамо
- 3 вересня, 13:00. Дніпро-1 – Верес
- 3 вересня, 15:00. Металіст 1925 – Ворскла
- 4 вересня, 13:00. Кривбас – Львів
- 4 вересня, 15:00. Чорноморець – Інгулець
- 5 вересня, 13:00. Минай – Колос
- 5 вересня, 15:00. Олександрія – Металіст