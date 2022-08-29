Підсумки 2 туру

Добіг кінця другий тур чемпіонату України з футболу. На відміну від стартового, цей тур відіграний повністю, пише 24 канал.

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За три дні УПЛ провела 8 матчів, у яких було забито 19 голів (в середньому – 2,38 за гру). Лише гра між Металістом 1925 та Чорноморцем завершилась внічию.

Безумовно, головною сенсацією туру стала розгромна поразка Динамо. Команда Мірча Луческу аж тричі пропустила від Дніпра-1. А ось Шахтар не без проблем, але виграв свій поєдинок у Кривбаса.

  • Львів – Зоря 2:3
  • Ворскла – Верес 1:2
  • Металіст 1925 – Чорноморець 0:0
  • Колос – Рух 2:0
  • Шахтар – Кривбас 1:0
  • Динамо – Дніпро-1 0:3
  • Металіст – Інгулець 1:1
  • Олександрія – Минай 2:1

Турнірна таблиця

При цьому, жоден з українських грандів не входить наразі у топ-п'ятірку в турнірній таблиці. Динамо і взагалі опустилось на останню позицію.

Щоправда, перший тур кияни пропустили через участь у єврокубках. Також по 0 балів мають Минай, Кривбас, Рух та Ворскла. А ось в лідерах – квартет команд, які виграли обидва стартових матчі.

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Зоря, Колос, Олександрія та Верес йдуть без втрат. Також стовідсотковий показник у Дніпра-1, однак команда Олександра Кучера провела лише одну гру.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ ОЧКИ
1 Зоря 2 0 0 6-3 6
2 Колос 2 0 0 3-0 6
3 Олександрія 2 0 0 4-2 6
4 Верес 2 0 0 3-1 6
5 Металіст 1 1 0 3-2 4
6 Шахтар 1 1 0 1-0 4
7 Дніпро-1 1 0 0 3-0 3
8 Металіст 1925 0 2 0 0-0 2
9 Інгулець 0 1 1 2-3 1
10 Чорноморець 0 1 1 0-1 1
11 Львів 0 1 0 2-3 1
12 Минай 0 0 1 1-2 0
13 Кривбас 0 0 2 0-2 0
14 Ворскла 0 0 2 2-5 0
15 Рух 0 0 2 1-4 0
16 Динамо 0 0 2 0-3 0

Що стосується гонки бомбардирів, то її очолив Денис Безбородько. У першому турі він грав за Зорю і оформив дубль у ворота Ворскли.

Після цього форвард повернувся в Колос і забив за ковалівців в другому турі проти Руха. Всі інші гравці УПЛ не забивали більше одного гола.

Розклад матчів 3 туру УПЛ:

  • 2 вересня, 17:00. Рух – Шахтар
  • 3 вересня, 13:00. Зоря – Динамо
  • 3 вересня, 13:00. Дніпро-1 – Верес
  • 3 вересня, 15:00. Металіст 1925 – Ворскла
  • 4 вересня, 13:00. Кривбас – Львів
  • 4 вересня, 15:00. Чорноморець – Інгулець
  • 5 вересня, 13:00. Минай – Колос
  • 5 вересня, 15:00. Олександрія – Металіст