Підсумки 2 туру

Добіг кінця другий тур чемпіонату України з футболу. На відміну від стартового, цей тур відіграний повністю, пише 24 канал.

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За три дні УПЛ провела 8 матчів, у яких було забито 19 голів (в середньому – 2,38 за гру). Лише гра між Металістом 1925 та Чорноморцем завершилась внічию.

Безумовно, головною сенсацією туру стала розгромна поразка Динамо. Команда Мірча Луческу аж тричі пропустила від Дніпра-1. А ось Шахтар не без проблем, але виграв свій поєдинок у Кривбаса.

Львів – Зоря 2:3

Ворскла – Верес 1:2

Металіст 1925 – Чорноморець 0:0

Колос – Рух 2:0

Шахтар – Кривбас 1:0

Динамо – Дніпро-1 0:3

Металіст – Інгулець 1:1

Олександрія – Минай 2:1

Турнірна таблиця

При цьому, жоден з українських грандів не входить наразі у топ-п'ятірку в турнірній таблиці. Динамо і взагалі опустилось на останню позицію.

Щоправда, перший тур кияни пропустили через участь у єврокубках. Також по 0 балів мають Минай, Кривбас, Рух та Ворскла. А ось в лідерах – квартет команд, які виграли обидва стартових матчі.

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Зоря, Колос, Олександрія та Верес йдуть без втрат. Також стовідсотковий показник у Дніпра-1, однак команда Олександра Кучера провела лише одну гру.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П РІЗНИЦЯ М'ЯЧІВ ОЧКИ 1 Зоря 2 0 0 6-3 6 2 Колос 2 0 0 3-0 6 3 Олександрія 2 0 0 4-2 6 4 Верес 2 0 0 3-1 6 5 Металіст 1 1 0 3-2 4 6 Шахтар 1 1 0 1-0 4 7 Дніпро-1 1 0 0 3-0 3 8 Металіст 1925 0 2 0 0-0 2 9 Інгулець 0 1 1 2-3 1 10 Чорноморець 0 1 1 0-1 1 11 Львів 0 1 0 2-3 1 12 Минай 0 0 1 1-2 0 13 Кривбас 0 0 2 0-2 0 14 Ворскла 0 0 2 2-5 0 15 Рух 0 0 2 1-4 0 16 Динамо 0 0 2 0-3 0

Що стосується гонки бомбардирів, то її очолив Денис Безбородько. У першому турі він грав за Зорю і оформив дубль у ворота Ворскли.

Після цього форвард повернувся в Колос і забив за ковалівців в другому турі проти Руха. Всі інші гравці УПЛ не забивали більше одного гола.

Розклад матчів 3 туру УПЛ: