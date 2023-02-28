28 лютого три українські тенісистки стартують на турнірах WTA250 у Північній Америці, пише 24 канал. Великі сподівання фанати покладають на змагання в Остіні, де зіграють Марта Костюк та Даяна Ястремська.

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Обидві спортсменки потрапили на турнір напряму. У першому раунді Марті дісталась суперниця з Угорщини, друга ракетка цієї країни Далма Гальфі. Поєдинок відбудеться 28 лютого не раніше 23:00 за київським часом.

У свою чергу Даяна Ястремська почне свій шлях вже формально 1 березня, хоча і всього на півтори години пізніше за Костюк. Одеситка буде протистояти німкені Анні-Лені Фрідзам, яка місяць тому вибили з турніру в Лінці Ангеліну Калініну.

Варто відзначити, що Марта Костюк є однією з чотирьох головних фавориток турніру в Остіні. Коефіцієнт на її перемогу становить 9,50. Більше шансів дають лише Даніелі Коллінз (6,00) та Анастасії Потаповій (7,00). У свою чергу на Ястремську можна поставити за 16,00.

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Паралельно на змаганнях тієї ж категорії у Монтереї виступить Леся Цуренко. Наша тенісистка пройшла кваліфікацію, здолавши італійку Розателло та хорватку Конюх.

Тепер в 1/16 фіналу Лесі належить битися із ще однією представницею балканської країни Донною Векіч. Саме хорватка є явною фавориткою дуелі – 1,53 проти 2,58 на Цуренко.