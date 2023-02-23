Ілон Маск проти Вікторії Нуланд

Відомий бізнесмен та розробник Ілон Маск продовжує хайпувати на темі війни в Україні. Почалось все у жовтні минулого року, коли засновник Tesla та SpaceX запропонував нашій державі погодитись на анексію Криму.

До теми Ілон Маск запропонував неоднозначні варіанти "миру" для України: у Зеленського відреагували

Тепер же Маск переключився на внутрішніх ворогів. В одному з останніх своїх твітів бізнесмен звинуватив держсекретарку США Вікторію Нуланд у розпалюванні війни в Україні.

Ніхто більше не розпалює війну ніж Нуланд,

– написав Маск у твітері.

"Звісно, це не вина Росії", – тролінг від Долгополова

Цей пост викликав подив у колишньої першої ракетки України Олександра Долгополова. який вже майже рік служить в лавах ЗСУ. Екстенісист з іронією відповів Маску.

Не зрозумійте неправильно, люди, це не вина Росії. Це Нуланд ґвалтує, краде дітей, вбиває мирних жителів, намагається залишити всю країну без електрики взимку тощо. Після цього Ілон розповідатиме астронавтам про медіа та пропаганду,

– зазначив Долгополов.

Читайте також Маск посварився з астронавтом через Україну й заявив, що SpaceX може спричинити Третю світову

Зашквари Ілона Маска

До слова, у січні Ілон Маск розкритикував владу США за підтримку плану звільнення Криму військовим шляхом. Бізнесмен вважає, що це може привести до Третьої світової війни та ядерних ударів.

Цю фобію Маск повторював неодноразово. Цим також зумовлені заяви президентки SpaceX щодо обмеження використання Starlink на території України. У компанії заявили, що ЗСУ використовує цю мережу для військових цілей, що є порушенням договору, на їх думку.