Керівництво UFC стало співучасником російської пропаганди під час турніру. Організатори шоу дозволили Вікторії Дудаковій вийти на свій поєдинок під пісню одного з найвідоміших російських пропагандистів від шоубізнесу, який виступає під псевдонімом Shaman, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Росіяни вже не приховуються "нейтральністю"

У 2023 році Ярослав Дронов (справжнє ім'я співака) випустив пісню "Я рускій", під яку й вийшла на поєдинок бійчиня Дудакова. За цей "хіт" його назвали "голосом війни" проти України. Але даний факт ніяк не зацікавив організаторів бою, які напевно є "дуже аполітичними".



SHAMAN / росЗМІ

Сама ж спортсменка не приховувала, що ця пісня є проявом патріотизму, тому її точно не можна назвати "нейтральною".

Сюди приїхало дуже багато російськомовних. На останній підготовці я постійно слухала пісню "Я рускій", мені здається, вона мене мотивувала. Хотілося створити невелике свято для російськомовної аудиторії. Незважаючи на всю ситуацію, що склалася у світі, росіяни скучили за патріотизмом,

– заявила після бою росіянка.

Зазначимо, що ця ситуація не є аномальною для UFC. Раніше організація дозволила бійцям з країни-терористки використовувати національну символіку, заявивши, що, якщо таке рішення комусь не подобається, то це їх проблеми.

Обережно! У відео присутня мова окупанта

Дивіться відео виходу "нейтральної" спортсменки

Довідка. Окрім даної пісні її автор має у своєму репертуарі також композицію "Ми". На неї знятий кліп, у якому співається про велич Росії та є безліч відсилань до нацистської Німеччини.

Але спорт – звісно ж, поза політикою, ганьба, яка не має меж...