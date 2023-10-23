Руководство UFC стало участником российской пропаганды во время турнира. Организаторы шоу позволили Виктории Дудаковой выйти на свой поединок под песню одного из самых известных российских пропагандистов от шоубизнеса, который выступает под псевдонимом Shaman, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне уже не прикрываются "нейтральностью"

В 2023 году Ярослав Дронов (настоящее имя певца) выпустил песню "Я русский", под которую и вышла на поединок Дудакова. За этот "хит" его назвали "голосом войны" против Украины. Но данный факт никак не заинтересовал организаторов боя, которые наверняка "очень аполитичны".



SHAMAN / росСМИ

Сама спортсменка не скрывала, что эта песня является проявлением патриотизма, поэтому ее точно нельзя назвать "нейтральной".

Сюда приехало очень много русскоязычных. На последней подготовке я постоянно слушала песню "Я русский", мне кажется, она меня мотивировала. Хотелось создать небольшой праздник для русскоязычной аудитории. Несмотря на всю ситуацию, сложившуюся в мире, россияне соскучились по патриотизму,

– заявила после боя россиянка.

Отметим, что эта ситуация не является аномальной для UFC. Ранее организация разрешила бойцам из страны-террористки использовать национальную символику, заявив, что если такое решение кому-то не нравится, то это их проблемы.

Осторожно! В видео присутствует речь оккупанта

Смотрите видео выхода "нейтральной" спортсменки

Справка. Кроме данной песни, ее автор имеет в своем репертуаре также композицию "Мы". На нее снят клип, в котором поется о величии России и есть множество отсылок к нацистской Германии.

Но спорт – конечно же, вне политики, позор, не имеющий границ...