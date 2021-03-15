Турецький гранд хоче підписати форварда Дніпра-1

Нападник Артем Довбик може змінити український чемпіонат на турецький. Бешикташ зацікавився футболістом Дніпра-1.

Зацікавленість з Туреччини

Артем Довбик своєю грою зацікавився турецького гранда. Керівники Бешикташа серйозно налаштовані у цьому трансфері.

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Скаут з Туреччини вже незабаром прилетить в Україну, щоб на власні очі побачити декілька матчів форварда в УПЛ. До слова, у попередній зустрічі проти Ворскли 23-річний нападник відзначився шаленим голом, який приніс перемогу Дніпру-1 (0:1).

У цьому сезоні Артем провів у футболці дніпрян 20 матчів у всіх турнірах, у яких наколотив 9 голів та одного разу асистував партнеру по команді.

Футболіст повернувся у Дніпро-1 влітку 2020 року. У його кар'єрі є виступи за Зарю (Молдова), Мідтьюлланн та Сьоннерйюск (обидва – Данія)

Зараз команда Ігоря Йовічевіча після перемоги над Ворсклою посідає 8 місце, у їх активі 19 очок.