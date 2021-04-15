У Туреччині арбітр зупинив матч, щоб футболісти поїли: відео

У Першій лізі Туреччини Гіресунспор 13 квітня приймав Кечіоренгюджю. На 11-й хвилині матчу головний арбітр зупинив зустріч.

Цікава зупинка матчу

Після першого тайму рахунок на табло був 1:1. У другій 45-хвилинці господарі дотиснули суперника та вирвали перемогу 2:1.

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Вже на 11-й хвилині головний арбітр зустрічі призупинив гру, але зробив це не через спеку, щоб футболісти відновили водний баланс.

Під час невеликої перерви гравці обох команд, що дотримуються посту у священний місяць Рамадан, випили воду і перекусили легкою їжею. Саме після цієї паузи футболісти розмочили нулі на табло.

Що таке Рамадан Місяць обов'язкового для мусульман посту, є одним з п'яти стовпів ісламу. Протягом місяця правовірні мусульмани у денний час відмовляються від прийому їжі і пиття. Пост починається з початку світанку (після ранкового азана) і закінчується після заходу сонця (після вечірнього азана). У 2021 році Рамадан почався 13 квітня і триватиме до 12 травня.

Переможець матчу Гіресунспор лідирує у таблиці, у їх активі 63 очки. Найближчий конкурент Адана Демірспор поступається першому місцю п'ятьма пунктами.

Їх суперник Кечіоренгюджю із 49 очками йде на 7 позиції.

Відео перекусу футболістів