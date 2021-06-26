На "Тур де Франс" сталося масове падіння велосипедистів через вболівальника з плакатом: відео
Джерело:Чемпионат
В суботу, 26 червня, стартувала одна з найбільших велогонок – "Тур де Франс". І вже на першому етапі не обійшлося без нещасного випадку.
Грандіозний завал з велосипедистів стався на першому етапі Брест – Ландерно, коли до фінішу залишалося 45 кілометрів (загальна протяжність першого етапу – 197,8 кілометра).
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Один з вболівальників з плакатом необачно наблизився до траси. Група велосипедистів, яка їхала, не змогла уникнути зіткнення. Першим зіткнувся та впав німець Тоні Мартін. А за ним почали падати й інші велосипедисти.
Та найбільше постраждали словенець Прімож Рогліч і бельгієць Ваут Ван Арт з команди Jumbo-Visma, які одними з перших потрапили в завал.
Всім постраждалим оперативно було надано медичну допомогу і гонка відновилася.
- "Тур де Франс" стартував 26 червня у місті Брест.
- Це 108-й за рахунком "Тур де Франс".
- Заплановано проведення 21 етапу: вісім спринтерських етапів на рівнині, п'ять середньогірських, шість гірських, три етапи з висотними фінішами та дві гонки з роздільним стартом. Загалом велосипедисти мають подолати 3,5 тисячі кілометрів дорогами Франції та Андорри.
- Фініш – 18 липня в Парижі.
- Чинний чемпіон – словенець Тадей Погачар.