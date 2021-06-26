У суботу, 26 червня, у столиці Білорусі відбувся "Мінський Тріатлон-2021" – міжнародні змагання, на які з'їхалися 1400 учасників з багатьох країн світу. В тому числі й з України.

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Та не всі, хто вийшов на старт змагань, зумів дістатися до фінішу. І причина не у важкій трасі чи спеці. Деяких затримали міліціонери.

Одного з них затримали, коли він їхав на велосипеді вулицями міста. Один з міліціонерів просвистів, а другий його зупинив. При цьому вибіг просто перед ним на дорогу. Після короткої розмови, велосипедиста забрали в припаркований бус.

Білоруське видання TUT.BY пише, що затриманим може бути Олександр Клименко. З ними на зв'язок вийшла його дружина. І допустила, що причиною для затримання міг стати біло-червоно-білий напульсник, який він взяв на змагання.

Та згодом було опубліковано ще одне відео, на якому видно як міліціонери затримують ще двох велосипедистів. При цьому один зі спортсменів впав з велосипеда під час затримання.

У білоруській міліції пояснили причини затримання спортсменів. "Троє чоловіків демонстративно вигукували гасла протестного спрямування, що стало підставою для доставлення їх до територіального органу міліції", – йдеться в повідомленні.

Однак на першому відео не видно, що велосипедист хоч щось вигукував.