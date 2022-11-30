Туніс дивує: ветеран команди забив у ворота Франції на ЧС-2022 – відео голу

Вахбі Хазрі дали пройти по центру поля та точно пробити з лінії карного майданчика. Для форварда Монпельє це вже третій гол на Мундіалях

У ці хвилини проходять останні матчі групи D на чемпіонаті світу 2022. В одному з них Туніс протистоїть Франції, яка вже гарантувала собі вихід в плей-офф.

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Дешам виставив дублюючий склад, а Туніс був активніше за суперника з перших хвилин. Це вилилось у гол, який африканці забили на 58 хвилині.

Лайдуні виборов м'яч в центрі поля і віддав його на Хазрі. Нападник протягнув його до карного майданчика французів і незграбним ударом дезорієнтував Манданда, відправивши м'яч у кут воріт суперника.

Відео голу Хазрі:

Для 31-річного нападника Монпельє це вже третій гол на чемпіонатах світу. Чотири роки тому Вахбі двічі відзначився на Мундіалі. Всього на його рахунку вже 25 точних ударів у 66 матчах за збірну Тунісу.