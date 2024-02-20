Баварія поділилася на два табори: хто з гравців підтримує Тухеля, а хто вимагає відставки
Джерело:Bild
Мюнхенська Баварія проводить далеко не найкращий сезон. З кожною наступною поразкою "пивоварів" посилюються голоси про відставку головного тренера команди Томаса Тухеля.
Останні три матчі за участю Баварії завершилися поразками. Особливо болючим виявився результат поєдинку проти аутсайдера Бундесліги Бохума, в якому "пивовари" поступилися з рахунком 2:3.
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Тухель розділив команду
Наразі керівництво клубу продовжує довіряти Томасу Тухелю та не планують змін на тренерському містку. Проте футболісти Баварії розділилися на два табори.
Видання Bild оприлюднило прізвища гравців, які підтримують Тухеля, а також тих, хто вважає винуватцем усіх невдач головного тренера. До симпатиків німецького фахівця потрапили: Мануель Ноєр, Гаррі Кейн, Лерой Сане, Рафаел Геррейру, Джамал Мусіала та Ерік Даєр. Противниками Тухеля назвали: Томаса Мюллера, Йозуа Кімміха, Маттейса де Лігта, Сержа Гнабрі, Леона Горецка та Матіса Теля.
Тухель на чолі Баварії
- Нагадаємо, що Томас Тухель очолив мюнхенців 24 березня 2023 року. Він зумів привести команду до чемпіонства у Бундеслізі за підсумком сезону.
- Влітку Баварія підписала низку зірок, в тому числі бомбардира збірної Англії Гаррі Кейна з Тоттенхему за рекордні 95 мільйонів євро.
- Проте затрачені кошти не конвертувалися в успіхи на футбольному полі. Команда Тухеля ганебно вилетіла з Кубка Німеччини від представника третього дивізіону Саарбрюкена.
- В чемпіонаті "баварці" відстають від Баєра на 8 очок. А у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів несподівано поступилися італійському Лаціо (0:1).
- Свій наступний поєдинок Баварія зіграє 24 лютого проти Лейпцига. Матч відбудеться в рамках 23-го туру Бундесліги.