Боси мюнхенського клубу готові вказати "на двері" 49-річному німецькому наставнику Томасу Тухелю. Але звільнення відбудеться лише за однієї умови – Баварія не виграє Бундеслігу.

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Тухель втрачає довіру

Кредит довіру керівництва мюнхенського клубу до Тухеля поступово зменшується через провальні виступи команди.

Наразі мюнхенці опустились на друге місце у турнірній таблиці німецької першості, пропустивши повз себе дортмундську Боруссію. Перевага "джмелів" після 29 турів складає лише один бал – 60 проти 59-ти у Баварії. І це за 5 турів до закінчення сезону-2022/2023. Очного протистояння між Баварією та Боруссією Дортмунд вже у цьому сезоні не буде.

Натомість авторитетний інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що Тухель збереже своє місце при будь-якому результаті сезону.

Провал Томаса Тухеля на чолі Баварії