Боси мюнхенського клубу готові вказати "на двері" 49-річному німецькому наставнику Томасу Тухелю. Але звільнення відбудеться лише за однієї умови – Баварія не виграє Бундеслігу.
Цікаво Схоже на виправдання: тренер Баварії знайшов дві причини вильоту з Ліги чемпіонів
Тухель втрачає довіру
Кредит довіру керівництва мюнхенського клубу до Тухеля поступово зменшується через провальні виступи команди.
Наразі мюнхенці опустились на друге місце у турнірній таблиці німецької першості, пропустивши повз себе дортмундську Боруссію. Перевага "джмелів" після 29 турів складає лише один бал – 60 проти 59-ти у Баварії. І це за 5 турів до закінчення сезону-2022/2023. Очного протистояння між Баварією та Боруссією Дортмунд вже у цьому сезоні не буде.
Натомість авторитетний інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що Тухель збереже своє місце при будь-якому результаті сезону.
Провал Томаса Тухеля на чолі Баварії
- 25 березня 2023 року Баварія оголосила про призначення Томаса Тухеля на посаду нового головного тренера. Німець став наступником Юліана Нагельсманна, який відмовився очолювати Челсі.
- Однак такі зміни привели до ще більшого краху мюнхенців.
- На чолі мюнхенського колективу Тухель провів вже 7 матчів, у яких його команда здобула лише 2 перемоги при 3-х поразках. Ще 2 поєдинки закінчились мировими.
- Баварія вилетіла з Ліги чемпіонів від МанСіті, тому претендує лише на трофей Бундесліги.
- Контракт Тухеля з німецьким грандом розрахований до кінця червня 2025 року.