Щось пішло не за планом: патріот Росії Цзю розкритикував скасування подвійного громадянства
Колишній чемпіон світу з боксу Костянтин Цзю на усіх міжнародних заходах демонструє свою відданість Росії. Однак боксер не збирається залишати комфортну Австралію заради історичної батьківщини.
Костя Цзю виявився типовим патріотом на відстані. Колишньому абсолютному чемпіону світу не сподобалася пропозиція російської Держдуми про скасування подвійного громадянства, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Цзю не збирається відмовлятися від австралійського паспорта
Цзю з 1992 року проживає в Австралії та має громадянство цієї країни. Сім'я ексчемпіона, його діти та батьки мешкають разом з ним. Повертатися назад на болота вони не мають намірів.
Я проти цієї ідеї, тому що маю громадянство Росії та Австралії. Я не хочу втрачати австралійський паспорт, адже прожив там понад 20 років, побудував кар'єру. Мої діти та батьки живуть в Австралії, і в майбутньому там можуть з'явитися мої онуки. Тому я категорично проти цієї ініціативи,
– повідомив Цзю.
Політичні погляди Цзю
- Зазначимо, що Цзю жодним чином не засудив війну в Україні. У 2023 році Константін демонстративно прибув на конгрес WBC у Ташкенті в костюмі з прапором Росії. Також один з найвідоміших боксерів світу виступив проти відсторонення спортсменів з Росії від міжнародних змагань.
- Водночас, нещодавно великий патріот країни-агресорки заявив, що його син буде виступати під австралійським прапором, а не російським.