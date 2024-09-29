Щось пішло не за планом: патріот Росії Цзю розкритикував скасування подвійного громадянства

Колишній чемпіон світу з боксу Костянтин Цзю на усіх міжнародних заходах демонструє свою відданість Росії. Однак боксер не збирається залишати комфортну Австралію заради історичної батьківщини.

Костя Цзю виявився типовим патріотом на відстані. Колишньому абсолютному чемпіону світу не сподобалася пропозиція російської Держдуми про скасування подвійного громадянства, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також "Він не знає, як програвати": Усика визнано найкращим хевівейтером сучасності

Цзю не збирається відмовлятися від австралійського паспорта

Цзю з 1992 року проживає в Австралії та має громадянство цієї країни. Сім'я ексчемпіона, його діти та батьки мешкають разом з ним. Повертатися назад на болота вони не мають намірів.

Я проти цієї ідеї, тому що маю громадянство Росії та Австралії. Я не хочу втрачати австралійський паспорт, адже прожив там понад 20 років, побудував кар'єру. Мої діти та батьки живуть в Австралії, і в майбутньому там можуть з'явитися мої онуки. Тому я категорично проти цієї ініціативи,

– повідомив Цзю.

Політичні погляди Цзю