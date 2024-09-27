Колишні чемпіони світу Кріс Алгієрі та Пол Маліньяджі, а також легендарний тренер Тедді Атлас склали рейтинг із найкращих боксерів хевівейту. Вони оголосили свій топ-5, який очолив Олександр Усик, повідомляє ProBox TV.

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Усик – бос хевівейту

П'яте місце у цьому рейтингу посів Чжан Чжілей, а четверта сходинка дісталася колишньому чемпіону світу Джозефу Паркеру. Трійку замкнув володар пояса IBF Даніель Дюбуа, другим став Тайсон Ф'юрі.

"Він один із найкращих боксерів в історії. Реально, він був абсолютним чемпіоном у крузервейті, він був абсолютом у суперважкій вазі. Він реально б'ється в такій ваговій категорії, до якої він не належить, і він побив усіх найкращих хлопців. Він побив Дюбуа, Джошуа, Тайсона, усіх хлопців.

Я дивився бій Джошуа – Дюбуа, і я такий: "Усик настільки хороший. Він побив двох цих хлопців". Він чудовий спортсмен, і він просто переможець. Він просто хлопець, який перемагає. Він не знає, як програвати – ось чому він там, де він перебуває", – заявив Алгієрі.

З цією думкою погодився й Пол Маліньяджі. Він додав, що перемога в реванші проти Тайсона Ф'юрі стане надважливою для спадщини українця:

Він один із найкращих в історії просто зараз. Ви щойно чули, як Кріс перерахував імена боксерів, яким він завдав поразки в цій ері. Він один із найкращих за весь час у будь-якому випадку. Якщо зафіксувати це все перемогою в реванші – це буде дійсно фундаментально та неймовірно для нього.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Очікується, що переможець цього бою наступний поєдинок може провести проти Даніеля Дюбуа за звання абсолюта хевівейту.