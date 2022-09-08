Перемога на класі: Арсенал із Зінченком переграв Цюрих у Лізі Європи

Лондонський Арсенал із перемоги над Цюрихом стартував у груповому раунді Ліги Європи. Олександр Зінченко допоміг "канонірам" втримати переможний рахунок.

Зінченко вийшов на заміну

Олександр Зінченко розпочав поєдинок із лави запасних Арсенала. Лівий захисник з'явився на футбольному полі на 69-й хвилині, коли рахунок у зустрічі був вже 1:2 на користь "канонірів". Зінченко дебютував у новій команді у єврокубках, повідомляє 24 канал.

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Хід поєдинку

Англійський клуб першим розмочив нулі на табло. На 16-й хвилині голом відзначився Маркіньйос. Цюрих відповів голом у роздягальню. Перша частина зустрічі закінчилась мировою 1:1.

На 62-й хвилині команда Мікеля Артети вдруге повела у рахунку завдяки точному удару Нкетіа. Арсенал вигризає три очки на полі Цюриха – 1:2.

Лондонці розпочинають шлях у груповому раунді Ліги Європи зі складної перемоги. "Каноніри" вже після першого туру одноосібно очолили групу "А".

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