Цю націю не здолати, – Стаховський вражений єднанням українців під час війни

Сергій Стаховський лише нещодавно закінчив тенісну кар'єру, як тепер зі зброєю у руках боронить Україну. Колишній тенісист розповів, що його найбільше захоплює у земляках.

Стаховський: Максимально здивував весь український народ

Початок військових дій Сергій Стаховський зустрів у Дубаї. Але без вагань повернувся в Україну, хоча сам із сім'єю проживає за кордоном.

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Стаховський розповів, що його найбільше вразило в українцях, коли розпочалась війна проти Росії. Сергій був вражений згуртованістю своїх земляків, які зі зброєю у руках ставали на захист рідних домівок, облаштовували блокпости на в'їзді до міст та селищ.

"Якщо чесно, мене максимально здивував весь український народ, який одразу став діяти. Перше здивування було, коли я заїжджав у Київ. До того три дні був в Інтернеті, телефоні і невідомості, адже коли почалася війна, був у Дубаї. І коли заїжджав в Україну, усієї картини не знав: де є Росія, наскільки вони просунулись? А по телебаченню, в Інтернеті картина була така: повномасштабна війна, але не знаєш, де вони є, а де їх немає", – сказав колишній тенісист.

І от спочатку доїхали до першого блокпосту – а там вже і другий, і в кожному селі блокпости, стоять люди з мисливськими рушницями… І коли бачиш оцю безпосередню готовність людей захищатись - звісно, настрій піднімається! Тому що розумієш: цю націю не здолати,

– додав Стаховський.