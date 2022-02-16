Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця, – Абраменко про "срібло" на Олімпіаді
Джерело:НОК України
Олександр Абраменко завоював першу нагороду для України на Олімпійських іграх у Пекіні. Українець здобув "срібло" у фристайлі.
Абраменко: Дуже щасливий
Віцечемпіон Олімпійських ігор в Пекіні з фристайлу прокоментував свій виступ. Спортсмен наголосив, що почувається неймовірно щасливим саме в День Єднання України здобути рідній країні олімпійську нагороду.
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"Дуже щасливий. Особливо приємно вибороти для України, для земляків в День Єднання олімпійську медаль! Ця нагорода для нашої країни! Змагання в Пекіні були дуже важкими. Дуже холодно, ситуація з COVID-2019", – зазначив Абраменко.
Однак дуже радий, що виконав такий складний стрибок. Україно, дякую за підтримку! Ця медаль для всієї нашої країни та кожного українця!
– сказав Олександр.
Він також відповів на питання щодо міфу про прапороносців збірної.
"Як ви знаєте, існує багато міфів щодо того, що це погана прикмета. Однак дивиться самі – я виборов медаль. Тож, нести прапор рідної держави – це велика честь та гордість! Й тепер можу сказати, що фартова", – додав віцечемпіон Олімпіади-2022.
Олександр Абраменко: головне про спортсмена
- На Олімпаді-2018 Абраменко завоював золоту нагороду. Ця медаль була єдиною для України на Іграх-2018.
- На Іграх-2022 Олександр здобув "срібло". Наразі ця нагорода є єдиною для України.
- Олександр став найуспішнішим українським олімпійцем та другим мультимедалістом в її історії на Зимових Олімпіадах.
- До цієї Олімпіади лише одній спортсменці вдавалося здобути дві медалі на Зимових Іграх. Біатлоністка Віта Семеренко виграла "золото" та "бронзу" на Олімпіаді-2014.