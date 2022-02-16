Тренер: Саня сьогодні був на висоті

Абраменко пробився до суперфіналу, виконав потрійне сальто з п'ятьма гвинтами та отримав за цей стрибок 116.50 балів. Такий результат дозволив йому стати срібним призером Олімпіади-2022.

До слова Абраменко приніс Україні першу медаль Олімпіади-2022 з фристайлу

Тренер українця Енвер Аблаев прокоментував виступ свого підопічного.

Саня сьогодні був на висоті, взагалі він всі ці дні поспіль, які ми тут тренувалися, він був сильно заряджений. По ньому було видно, що він був готовий, що він може,

– наголосив фахівець.

"Дуже добре, що саме тут на тренуваннях він до кінця виправив помилки. Це йому допомогло вийти в суперфінал і в фіналі вже поборотися за медаль", – сказав наставник Абраменка.

За словами Аблаева, фристайліст розмірковував про те, щоб завершити кар'єру влітку 2021-го.

"Влітку дуже важко було. Він уже думав не продовжувати. Але я його мотивував. Говорив, що в будь-якому випадку потрібно стрибати, а вже перед Олімпіадою буде видно. Тобто, він не зупинявся, не здавався, продовжував їх тренувати на воді, дуже багато різних стрибків, багато чого не виходило.

В принципі, він встав вдруге. Перший раз він встав сьогодні на тренуванні потрійне сальто з п'ятьма гвинтами. І другий раз трохи не вистачило по швидкості, вийшло впритул. Але він встав. І це було вдруге. Що дозволило йому привезти, завоювати медаль для нашої країни", – додав тренер.

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