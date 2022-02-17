За словами Абраменка, змагання у Пекіні були дуже складними через напружену ситуацію з коронавірусом та холоднечу, однак йому вдалося впоратися із завданням.

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"Дуже щасливий, тому що змагання виявилися надскладними. Погодні умови, звісно, сьогодні ліпші, ніж учора, менше вітру, але також холод – важко змагатися в такому стані. Але я дуже радий, що зробив все-таки цей стрибок п'ять гвинтів. Це дуже складний стрибок для мене, я його також зробив разів десять, напевно", – почав він.

Спортсмен зізнався, що трішечки не вистачило охайності на приземленні, але він дуже радий, що цього було достатньо аби здобути срібну нагороду.

"Що було перед фінальним стрибком? Це було жахіття. Неможливо передати свої відчуття, що ти відчуваєш перед стартом. До голови лізуть різні думки, ти розумієш, що ти можеш. І ти водночас розумієш, що можеш припуститися помилки і не буде ніякої медалі. Фільм жахів можна зняти", – сказав Абраменко.

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