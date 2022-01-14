Цуренко зіграє проти першої ракетки світу на старті Australian Open

Українська тенісистка Леся Цуренко вдало подолала кваліфікацію Australian Open. А от вже в першому колі турніру на неї чекає чимале випробування.

Цуренко у першому раунді зіграє проти першої ракетки світу та господарки турніру – Ешлі Барті.

Їх матч відбудеться в ні на 17 січня. Переможниця вийде в наступний раунд турніру, де зіграє проти переможниці пари Варвара Грачова (Росія) – Люсія Бронзетті (Італія).

Варте уваги Стаховський завершує кар'єру тенісиста

"Варіантів, звичайно, було багато, з ким я можу грати, і це був один із неприємних. Барті все-таки перша ракетка світу, грає здорово і напередодні виграла турнір. Що ж, у мене вже був такий досвід два роки тому. Думаю, що матч пройде на стадіоні, і це приємно. Подивимося, для мене це буде хороший тест, щоб перевірити все те, що ми напрацювали за міжсезоння", – поділилася враженнями від жеребкування Цуренко.

Варто відзначити, що Цуренко грала проти Барті в першому раунді Australian Open у 2020 році. Тоді в трьохсетовому поєдинку перемогу здобула австралійка – 5:7, 6:1, 6:1.

Загалом же спортсменки тричі зустрічалися на корті. На турнірі в мексиканському Акапулько у 2014 році перемогла Барті. А в перший день 2018 року на турнірі в австралійському Брісбені сильнішою виявилася українка.