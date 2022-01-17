Ешлі Барті – Леся Цуренко 6:0, 6:1
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Для Цуренко та Барті це була четверта особиста зустріч (перевага у австралійки 2:1). І друга поспіль для української тенісистки проти Барті саме на Australian Open: у 2020 році українка програла австралійці у трьох сетах.
Проте матч між Цуренко та Барті на Australian Open-2022 проходив за зовсім іншого сценарію. Перший ж сет закінчився перемогою австралійської тенісистки з рахунком 6:0 з невикористаним брейкпоїнтом Цуренко за рахунку 0:2.
Сценарій зустрічі не змінився і в другій партії. Барті була близькою, щоб не віддати жодного гейму Цуренко, але українка все ж "розмочила" рахунок у шостому геймі. Проте у наступному ж австралійка здобула перемогу.
Цуренко у протистоянні з найкращою тенісисткою світу віддала 5 геймів на своїй подачі та упустила 2 брейкпоінти. Леся зробила всього 4 віннерси і зробила 21 невимушену помилку.
- Леся Цуренко в 11-й раз зіграла в основній сітці австралійського Шолома. У Мельбурні на рахунку киянки 6 перемог та 11 поразок.