Ешлі Барті – Леся Цуренко 6:0, 6:1

Дивіться також Перша перемога у році: Світоліна виграла стартовий матч на Australian Open

Для Цуренко та Барті це була четверта особиста зустріч (перевага у австралійки 2:1). І друга поспіль для української тенісистки проти Барті саме на Australian Open: у 2020 році українка програла австралійці у трьох сетах.

Проте матч між Цуренко та Барті на Australian Open-2022 проходив за зовсім іншого сценарію. Перший ж сет закінчився перемогою австралійської тенісистки з рахунком 6:0 з невикористаним брейкпоїнтом Цуренко за рахунку 0:2.

Сценарій зустрічі не змінився і в другій партії. Барті була близькою, щоб не віддати жодного гейму Цуренко, але українка все ж "розмочила" рахунок у шостому геймі. Проте у наступному ж австралійка здобула перемогу.

Цуренко у протистоянні з найкращою тенісисткою світу віддала 5 геймів на своїй подачі та упустила 2 брейкпоінти. Леся зробила всього 4 віннерси і зробила 21 невимушену помилку.