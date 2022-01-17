Эшли Барти – Леся Цуренко 6:0, 6:1

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Для Цуренко и Барти это была четвертая личная встреча (преимущество австралийки 2:1). И вторая подряд для украинской теннисистки против Барти именно на Australian Open: в 2020 году украинка проиграла австралийке в трех сетах.

Однако матч между Цуренко и Барти на Australian Open-2022 проходил по совсем другому сценарию. Первый же сет закончился победой австралийской теннисистки со счетом 6:0 с неиспользованным брейкпоинтом Цуренко при счете 0:2.

Сценарий встречи не изменился и во второй партии. Барти была близка, чтобы не отдать ни одного гейма Цуренко, но украинка все же "размочила" счет в шестом гейме. Однако в следующем же австралийка одержала победу.

Цуренко в противостоянии с лучшей теннисисткой мира отдала 5 геймов на своей подаче и упустила 2 брейкпоинта. Леся совершила всего 4 виннерса и допустила 21 непринужденную ошибку.