Лише одна людина прямо зі мною поговорила у перший день війни, – Цуренко про емпатію від росіян

Українська тенісистка Леся Цуренко згадала перші дні війни та реакцію російських спортсменів на ці жахливі події. Звісно ж, маленькі люди "братського" народу не проявляли активності.

Після початку повномасштабного вторгнення українські спортсмени, як і інші публічні люди, зверталися до росіян, щоб донести їм правду та розраховували на їх допомогу. Проте всі ми знаємо, що це не знайшло відклику у 99,9% випадків.

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Цуренко: Якщо вони страждають, то ми страждаємо набагато більше

Леся Цуренко розповіла, що від тенісної спільноти не отримала належної підтримки, а тільки одна людина проявила емпатію та розуміла, що відбуваються жахливі речі, інші ж уникали контакту з українцями.

Також нашу тенісистку дивують слова від тенісних асоціацій, що росіяни жертви у даній ситуації та наголошує, що в них, на відміну від українців, завжди є можливість безпечно виїхати зі своєї країни та висловити свою позицію:

Я можу лише сказати, що якщо вони страждають, то ми страждаємо набагато більше. Існує багато способів, до яких можна вдатися, щоб допомогти в таких випадках. Можна змінити громадянство чи перевезти свою сім'ю за кордон, якщо ти боїшся. Відверто кажучи, я не думаю, що вони хочуть висловлюватися про війну, тому що в такому разі імена тих, хто її підтримує, стануть відомими,

– сказала Цуренко.

Напевно, мова йде про Дар'ю Касаткіну, яка неодноразово виступала зі слова розуміння та підтримки українського народу, та засуджувала російську агресію.

До слова. Дар'я Касаткіна є першою ракеткою Росії та 9-ою у світі й минулого року зробила камінг-аут, після чого, звісно ж, отримала купу хейту від своєї гомофобної країни.

Але, як ми всі знаємо, ці слова нічого не змінять, адже вплив російських грошей на спортивні асоціації величезний, то ж чиновники й надалі гратимуть у безглузду гру під назвою "спорт поза політикою".