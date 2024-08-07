Б'янка Андреєску – Леся Цуренко 1:2 (6:0, 3:6, 4:6)

Це була четверта очна зустріч між тенісистками. Українка має у своєму активі виключно перемоги над переможницею US Open-2019, пише 24 Канал.

Читайте також Легка прогулянка після чвертьфіналу Олімпіади: Костюк перемогла першу ракетку Німеччини

До старту цього матчу Леся Цуренко підходила з невтішною серією з чотирьох поспіль поразок. Востаннє вона перемагала ще в Римі на початку травня.

А сам поєдинок розпочався просто катастрофічно для уродженки Рівненщини. Вона програла сет, не вигравши жодного гейму, які проходили за повної домінації Андреєску.

Друга партія знову розпочалася з брейку на подачі Цуренко, але вперше вона мала хоча б геймбол. Після цього Леся зробила зворотний брейк. За рахунку 1:2 українка зробила ривок з чотирьох поспіль виграних геймів і довела сет до перемоги 6:3.

Вирішальна партія розпочалась просто чудово для нашої спортсменки. Леся Цуренко взяла стартові 5 геймів та мала 30:0 на своїй подачі.

Проте Андреєску не збиралася здаватися й закрутила інтригу в матчі до максимуму. Вона виграла 4 гейми й змогла змінити рахунок на 4:5 (15:15) для себе. На щастя, українка змогла вчасно зібратися та забрала три останні розіграші й здобула перемогу в дуже яскравому поєдинку.

Дивіться відеоогляд матчу Андреєску – Цуренко

Зазначимо, що в 1/16 фіналу Леся Цуренко зіграє з "нейтральною" Анною Калінскою. Також на цій стадії відбудеться українське дербі – сильнішу визначатимуть Еліна Світоліна та Марта Костюк.