Бьянка Андрееску – Леся Цуренко 1:2 (6:0, 3:6, 4:6)

Это была четвертая очная встреча между теннисистками. Украинка имеет в своем активе исключительно победы над победительницей US Open-2019, пишет 24 Канал.

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К старту этого матча Леся Цуренко подходила с неутешительной серией из четырех подряд поражений. Последний раз она побеждала еще в Риме в начале мая.

А сам поединок начался просто катастрофически для уроженки Ровенской области. Она проиграла сет, не выиграв ни одного гейма, которые проходили при полной доминации Андрееску.

Вторая партия снова началась с брейка на подаче Цуренко, но впервые она имела хотя бы геймбол. После этого Леся сделала обратный брейк. При счете 1:2 украинка сделала рывок из четырех подряд выигранных геймов и довела сет до победы 6:3.

Решающая партия началась просто замечательно для нашей спортсменки. Леся Цуренко взяла стартовые 5 геймов и имела 30:0 на своей подаче.

Однако Андрееску не собиралась сдаваться и закрутила интригу в матче до максимума. Она выиграла 4 гейма и смогла изменить счет на 4:5 (15:15) для себя. К счастью, украинка смогла вовремя собраться и забрала три последних розыгрыша и одержала победу в очень ярком поединке.

Смотрите видеообзор матча Андрееску – Цуренко

Отметим, что в 1/16 финала Леся Цуренко сыграет с "нейтральной" Анной Калинской. Также на этой стадии состоится украинское дерби – сильнейшую будут определять Элина Свитолина и Марта Костюк.