На цьому тижні контракт буде підписаний, – промоутер анонсував бій Усик – Джошуа

Британський промоутер Едді Хірн поділився подробицями організації поєдинку між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).

За словами промоутера, це не той поєдинок, якого ми чекали, але це бій в суперважкій вазі на високому рівні.

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"Я можу сказати вам, це бій виглядає більш надійно, ніж переговори Джошуа і Ф'юрі. Я дуже добре знаю Олександра Красюка і дуже добре знаю Усика. На цьому тижні контракт на бій Усик – Джошуа буде підписаний. Орієнтуємося на вересень в Лондоні.

Це небезпечний і великий бій. Це не той поєдинок, якого ми чекали, але це бій в суперважкій вазі на високому рівні. Це зустріч об'єднаного чемпіона в суперважкій вазі і абсолютного чемпіона у важкій вазі", – заявив Хірн.

Що відомо про бій Усик – Джошуа