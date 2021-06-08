На цьому тижні контракт буде підписаний, – промоутер анонсував бій Усик – Джошуа

Британський промоутер Едді Хірн поділився подробицями організації поєдинку між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і чемпіоном WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО).
За словами промоутера, це не той поєдинок, якого ми чекали, але це бій в суперважкій вазі на високому рівні.
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"Я можу сказати вам, це бій виглядає більш надійно, ніж переговори Джошуа і Ф'юрі. Я дуже добре знаю Олександра Красюка і дуже добре знаю Усика. На цьому тижні контракт на бій Усик – Джошуа буде підписаний. Орієнтуємося на вересень в Лондоні.
Це небезпечний і великий бій. Це не той поєдинок, якого ми чекали, але це бій в суперважкій вазі на високому рівні. Це зустріч об'єднаного чемпіона в суперважкій вазі і абсолютного чемпіона у важкій вазі", – заявив Хірн.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Поєдинок непереможного Усика з Джошуа став можливим тільки після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Ф'юрі. Як відомо, чемпіона WBC зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Американець виграв суд. Їх бій відбудеться 24 липня.
- Водночас WBO офіційно санкціонувала поєдинок між Джошуа та Усиком. Український боксер – офіційний претендент на титул WBO. Цей статус закріплений за українцем вже другий рік.
- Усик і Джошуа – Олімпійські чемпіони 2012 року, але в різних вагових категоріях.