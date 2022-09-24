Цивілізований світ не може приймати таких людей, – Рижикова про відсторонення росіян

Після 24 лютого російський спорт зазнав масових санкцій. Цивілізований світ не хоче мати щось спільне з терористами.

Рижикова: Спочатку ми намагалися достукатися до них

Перш за все, ці санкції впровадили, аби російські спортсмени виступили проти війни, заявили про свою позицію. Однак це зробили лише одиниці. Ба більше, значна частина російських атлетів підтримує дії своєї армії на території України.

Варте уваги Легкоатлетка Рижикова розповіла, чому відмовилася від російської мови

Українська легкоатлетка Анна Рижикова раніше розповідала, що їй писали російські спортсмени. Однак, це буди повідомлення з погрозами. В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу вона пригадала "спілкування" представниками ворожої країни.

"Спочатку ми намагалися достукатися до них. Ми гадали, що вони не знали, що відбувається, не мають інформації. Тому думали, що ми їм розповімо, вони вийдуть на протести, всі об'єднаються, як ми це робимо. Ділилися кадрами з новин, писали пости із закликами виходити на протести, благали робити щось: "Виказуйте свою позицію, підтримайте нас, ваші війська тут до нас додому прийшли, вони вбивають наших людей, робіть щось"", – зазначила Рижикова.

Це вже зараз я розумію, що було багато ботів. Писало багато спортсменів, вони опускалися до такого низького рівня, дуже агресивно писали, з образами: "Ми прийдемо до тебе додому, ховай сім'ю, чому ти сидиш в інтернеті, якщо в тебе в країні війна, ти обманюєш". Своїми постами в соцмережах ми намагалися викликати у них інші емоції. Ми закликали їх до якихось дій, а у відповідь отримували багато повідомлень з погрозами: "Ми вас визволяємо, ви нас обманюєте, ми вам допомогти хочемо, нацистки, бандерівки". Ну це стандартний набір. А, ну і ще всі писали, де я була всі ці 8 років,

– розповіла Анна.

"Спорт – це про мир"

Потім українські спортсмени почали діяти по-іншому. Вони зверталися до Міжнародних федерацій з вимогою відсторонити росіян від світового спорту.

"Спершу я відповідала на ці повідомлення, але потім зрозуміла, що це заїжджена пластинка, вони цього не розуміють, наскільки зазомбовані, що їм нічого не доведеш, лише свої сили витратиш. Вони агресивно налаштовані, підтримують російську агресію. Тому наступним кроком було забанити їх. Ми не можемо виходити з ними на одну спортивну арену, треба їх відсторонити. Тому, що в цивілізований світ не можна випускати дикунів, які вбивають людей. Тому всі підписували якісь листи. Ми закликали Міжнародні та Національні федерації висловлювати свою думку щодо відсторонення росіян. І потроху цей процес пішов, він рухався, кожен український спортсмен виступав за відсторонення росіян та поширював цю інформацію своїм колегам за кордоном", – зазначила легкоатлетка.

Цивілізований світ не може приймати таких людей, бо спорт – це про мир, це ідеальна конструкція світу. Ти виходиш і граєш за правилами, де всі рівні та мають однакові можливості. Тут не можна обдурити, або застосувати певні махінації. Люди, які обманюють та роблять зло – не можуть бути допущені до змагань,

– додала Рижикова.