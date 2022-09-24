Рижикова: Хочу, щоб росію закрили "залізною" стіною

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Анна Рижикова розповіла про те, чи зможуть росіяни повернутися до світового спорту. За її словами, спершу має закінчитися війна, а потім представники росії повинні виплатити всі репарації.

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Це має продовжуватися не лише поки триває війна, а й доки вони не виплатять всі репарації. Вони мають зрозуміти свою провину. Я не знаю, як далі будувати якісь відносини. Я хочу, щоб росію закрили "залізною" стіною і нікого з росіян не випускали, поки вони не зміняться,

– сказала Анна.

Також спортсменка поділилася думками про мовне питання.

Я з Дніпра, там всі звикли говорити російською. Я ніколи раніше не звертала на це увагу. За кордоном ми могли спілкуватися, як російською, так і українською, залежало від того з ким говориш. Зараз приємно спілкуватися українською мовою, а російською взагалі не хочеться говорити, тому що ти асоціюєш себе з ними. Зараз дуже неприємно говорити цією мовою.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з титулованою українською спортсменкою читайте за посиланням.