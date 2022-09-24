Рыжикова: Сначала мы пытались достучаться до них

Прежде всего эти санкции внедрили, чтобы российские спортсмены выступили против войны, заявили о своей позиции. Однако это сделали только единицы. Более того, значительная часть российских атлетов поддерживает действия своей армии на территории Украины.

Стоит внимания Легкоатлетка Рыжикова рассказала, почему отказалась от русского языка

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова рассказывала, что ей писали российские спортсмены. Однако, это было сообщение с угрозами. В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала она напомнила "общение" представителями враждебной страны.

"Сначала мы пытались достучаться до них. Мы думали, что они не знали, что происходит, не располагают информацией. Поэтому думали, что мы им расскажем, они выйдут на протесты, все объединятся, как мы это делаем. Делились кадрами из новостей, писали посты с призывами выходить на протесты, умоляли делать что-то: "Выражайте свою позицию, поддержите нас, ваши войска здесь к нам домой пришли, они убивают наших людей, делайте что-нибудь"", – отметила Рыжикова.

Это уже сейчас я понимаю, что было много роботов. Писало много спортсменов, они опускались до столь низкого уровня, очень агрессивно писали, с образами: "Мы придем к тебе домой, прячь семью, почему ты сидишь в интернете, если у тебя в стране война, ты обманываешь". Своими постами в соцсетях мы пытались вызвать у них другие эмоции. Мы призывали их к каким-то действиям, а в ответ получали много сообщений с угрозами: "Мы освобождаем вас, вы нас обманываете, мы вам помочь хотим, нацистки, бандеровки". Ну, это стандартный набор. А, ну и еще все писали, где я была все эти 8 лет,

– рассказала Анна.

"Спорт – это о мире"

Затем украинские спортсмены начали действовать по-другому. Они обращались в Международные федерации с требованием отстранить россиян от мирового спорта.

"Сначала я отвечала на эти сообщения, но потом поняла, что это заезженная пластинка, они этого не понимают, насколько зазомбированы, что им ничего не докажешь, только потратишь свои силы. Они агрессивно настроены, поддерживают российскую агрессию. Поэтому следующим шагом было забанить их. Мы не можем выходить с ними на одну спортивную арену, надо их отстранить. Потому что в цивилизованный мир нельзя выпускать дикарей, которые убивают людей. Поэтому все подписывали какие-то письма. Мы призывали Международные и Национальные федерации высказывать свое мнение по поводу отстранения россиян. И понемногу этот процесс пошел, он двигался, каждый украинский спортсмен выступал за отстранение россиян и распространял эту информацию своим коллегам за границей", – отметила легкоатлетка.

Цивилизованный мир не может принимать таких людей, потому что спорт – это мир, это идеальная конструкция мира. Ты выходишь и играешь по правилам, где все равны и имеют одинаковые возможности. Здесь нельзя обмануть или применить определенные махинации. Люди, которые обманывают и делают зло – не могут быть допущены к соревнованиям,

– добавила Рыжикова.

Обратите внимание! Полное интервью с титулованной украинской спортсменкой читайте по ссылке.