Не витримала удару: Ціціпас курйозно зламав ракетку під час матчу – відео

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас виступає на турнірі АТР 500 у Гамбурзі (Німеччина). 22-річний спортсмен кумедно зламав ракетку під час матчу.

Такий епізод буває раз на 100 років

Грецький тенісист зіграв свій чвертьфінальний матч на турнірі у Німеччині. Його суперником був серб Філіп Країнович. Сербський тенісист несподівано вибив з турніру 5-ту ракетку світу.

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Перший сет був повністю за Ціціпасом – 6:3. А от у двох наступних партіях грек не зміг показати високий рівень тенісу – 1:6, 3:6. Спортсмени пробули на корті 2 години та 1 хвилину.

Під час поєдинку стався курйозний момент з Ціціпасом. Ракетка Стефаноса під час бекхенду зламалась на дві частини. Навіть ракетки не витримують потужність грека.

Країнович у півфіналі зіграє проти свого земляка Ласло Дьєре.

Ціціпас зламав ракетку під час удару: дивіться відео